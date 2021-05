sabato, 8 maggio 2021

Cedegolo – Conferito il Premio Impronta Camuna 2021 alla memoria di Giuseppe Camadini. “Il notaio, cattolico, uomo di profonda fede e di grande spiritualità, è stato un instancabile promotore di iniziative culturali, scolastiche, educative, formative, editoriali e associative, dando il suo prezioso contributo al mondo finanziario, economico, imprenditoriale, bancario e assicurativo, favorendo la crescita e lo sviluppo economico di Brescia, della Valle Camonica e dell’Italia”, si legge nella motivazione dell’Associazione Impronta Camuna, presieduta da Roberto Bontempi, che ha deciso di conferirgli il riconoscimento e “lo addita come esempio alle nuove generazioni”.

“Per tutta la vita ha esercitato con riservatezza e competenza la professione di notaio nel suo studio di Cedegolo, ma il suo impegno come cittadino e come cattolico si è sviluppato in diversi campi, da quello religioso, culturale, sociale, editoriale ed economico, e ha riguardato tutta Brescia e l’Italia. Già da giovane, negli anni ’50, divenne presidente della FUCI di Brescia e presidente dell’Azione Cattolica Diocesana e da lì iniziò il suo percorso che lo vide protagonista e promotore di molteplici iniziative”.

Premio speciale assegnato a Linea Bianca, programma tv di genere naturalistico dedicato alla montagna, gastronomia, cultura e attività sportive montane, valorizzando la Valle Camonica con passaggio sulla Consacrazione dell’Adamello a Vetta Sacra alla Patria, svoltasi nel luglio 2018. Il premio è consegnato al giornalista, scrittore e vicedirettore di Rai Uno, Angelo Mellone. Saranno premiati anche i conduttori Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi.

Inoltre è prevista la scopertura e la consegna delle targhe dell’Adamello Vetta Sacra alla Patria 1918-2018 a Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello e Comunità Montana della Valle Camonica.