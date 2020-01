Val di Non e Trentino in lutto: addio al vescovo missionario Frasnelli

sabato, 11 gennaio 2020

Trento – Il Perù, sua terra di missione, e la Chiesa di Trento piangono la scomparsa del vescovo monsignor Dante Frasnelli, nativo di Dardine in val di Non e per 35 anni alla guida della Diocesi peruviana di Huari. Monsignor Frasnelli si è spento pochi giorni dopo aver raggiunto – il 6 gennaio, solennità dell’Epifania – il traguardo dei 95 anni.

Appartenente agli Oblati di San Giuseppe di Asti, venne ordinato sacerdote il 6 luglio 1952. Partito per la missione in Perù, venne eletto vescovo titolare di Urusi e nominato Prelato di Huari il 3 agosto 1967; ordinato vescovo a Lima (Perù) il 1° novembre 1967, guidò la Diocesi di Huari fino al 13 giugno 2001, quando divenne vescovo emerito. “Un pastore dal grande cuore, al servizio del Vangelo tra la gente e per la gente”, così lo ricordano l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e l’emerito Luigi Bressan. Monsignor Tisi presiederà una s. Messa in suffragio del vescovo Frasnelli venerdì 17 gennaio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Dardine.

Nella foto di G. Zotta monsignor Frasnelli in occasione di una sua visita a Trento per la Festa dei Popoli nel maggio 2010.