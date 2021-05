Sci alpino, le squadre Nazionali per la stagione 2021/22

martedì, 11 maggio 2021

Ponte di Legno – Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci alpino maschile per la stagione 2021/22. Confermato il Direttore Sportivo, Massimo Rinaldi, e i due Direttori Tecnici: Alberto Ghidoni, per le discipline veloci, e Roberto Lorenzi, per le discipline tecniche.

Direttore Sportivo Massimo Rinaldi S.C. Sondalo A.D.

Direttore Tecnico DH-SG Alberto Ghidoni S.C. Collio A.S.D.

Direttore Tecnico GS-SL Roberto Lorenzi Polisportiva Alpe Cimbra A.S.D.

Responsabile Preparazione Atletica Roberto Manzoni S.C. Lurisia

Coordinatore Fisioterapisti Riccardo Giovannetti Cimone Ski Team

GRUPPO 1 COPPA DEL MONDO “DISCIPLINE VELOCI”

TECNICI

Allenatore Responsabile Alberto Ghidoni S.C. Collio A.S.D.

Allenatore Christian Corradino C.S. Esercito

Allenatore Valter Ronconi Equipe Beaulard S.S.D.

Allenatore Michael Gufler C.S. Carabinieri

Allenatore Raimund Plancker C.S. Carabinieri

Preparatore Atletico Giuseppe Abruzzini Ski Club Pila-Gressan A.S.D.

Fisioterapista Luis Kuppelwieser S.C. Ulten

Skiman Mattia Lavelli S.C. Scaligero

Skiman ditta Rossignol Ales Kalamar

Skiman ditta Nordica Josef Zanon

Atleti

Emanuele Buzzi 27/10/1994 C.S. Carabinieri

Mattia Casse 19/02/1990 G.S. Fiamme Oro

Christof Innerhofer 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle

Dominik Paris 14/04/1989 C.S. Carabinieri

GRUPPO 1 COPPA DEL MONDO “DISCIPLINE TECNICHE”

TECNICI

Direttore Tecnico Roberto Lorenzi Polisportiva Alpe Cimbra A.S.D.

Allenatore Responsabile SL Jacques Theolier Oltre CPA Associazione Polisportiva

Allenatore Responsabile GS Walter Girardi G.S. Drago A.S.D.

Allenatore Stefano Costazza Ski Team Fassa A.S.D.

Allenatore Giancarlo Bergamelli S.C. Ponte di Legno A.S.D.

Preparatore Atletico Marco Maffei Sporting Club Madonna di Campiglio

Preparatore Atletico Fabio Bianco Dolino S.C. Sestriere A.S.D.

Fisioterapista GS Antonio Ricco Sporting S.C. Artesina

Skiman Luca Valenti Sporting Club Madonna di Campiglio

Skiman Luca Vuerich C.S. Esercito

Skiman Matteo Gasparini

Skiman ditta Voelkl Roland Schneeberger

Skiman ditta Nordica Michael Moelgg

Skiman ditta Blizzard Patrick Dorfmann A.S.V. Feldthurns

Skiman ditta Salomon Vittorio Boggian S.C. Goga

Atleti

Giovanni Borsotti 18/12/1990 C.S. Carabinieri

Luca De Aliprandini 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle

Stefano Gross 04/09/1986 G.S. Fiamme Gialle

Simon Maurberger** 20/02/1995 C.S. Carabinieri

Manfred Moelgg 03/06/1982 G.S. Fiamme Gialle

Giuliano Razzoli ++ 18/12/1984 C.S. Esercito

Tommaso Sala 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro

Riccardo Tonetti 14/05/1989 G.S. Fiamme Gialle

Alex Vinatzer 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Hannes Zingerle 11/04/1995 C.S. Carabinieri

** previo benestare Commissione Medica

++ da ottobre

GRUPPO 2 DISCIPLINE VELOCI

TECNICI

Allenatore Lorenzo Galli S.C. Livigno

Allenatore Patrick Staudacher C.S. Carabinieri

Fisioterapista Einar Prucker C.S. Carabinieri

Skiman Eros Belingheri S.C. Valle di Scalve A.S.D.

Skiman Irvin Marta S.C. Chamolè A.S.D.

Atleti

Guglielmo Bosca 05/06/1993 C.S. Esercito

Matteo Marsaglia 05/10/1985 C.S. Esercito

Nicolò Molteni 27/07/1998 C.S. Esercito

Alexander Prast ** 07/07/1996 C.S. Carabinieri

Florian Schieder 26/12/1995 C.S. Carabinieri

Pietro Zazzi 22/07/1994 Reit Ski Team Bormio

** previo benestare Commissione Medica

GRUPPI B1 E B2 DISCIPLINE TECNICHE

TECNICI

Allenatore Responsabile Massimo Carca S.S.C. Artesina A.S.D.

Allenatore Peter Fill C.S. Carabinieri

Allenatore Ruggero Muzzarelli Tutto Bianco A.S.D.

Allenatore/Skiman Ivan Imberti S.C. Radici Group A.S.D.

Allenatore/Skiman Riccardo Coriani Team Razzolo S.S.D.

Skiman Maurizio Urbani Presolana Ski Racing A.S.D.

Allenatore/Skiman Gianluca Zanitzer Sci C.A.I. Monte Lussari A.S.D.

Preparatore Atletico Luca Rosi Brixia Sci C.A.

Fisioterapista Alberto Sugliano S.C. Lurisia

Atleti Gruppo B1

Filippo Della Vite 04/10/2001 G.S. Fiamme Oro

Giovanni Franzoni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle

Federico Liberatore 28/08/1995 G.S. Fiamme Oro

Tobias Kastlunger 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Hans Vaccari 30/07/1996 C.S. Esercito

Atleti Gruppo B2

Matteo Bendotti 01/11/2001 G.S. Fiamme Oro

Pietro Canzio 26/02/1998 G.S. Fiamme Oro

Matteo Franzoso 16/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Tommaso Saccardi 16/07/2001 C.S. Carabinieri

Luca Taranzano 02/01/1998 SCI C.A.I. Monte Lussari A.S.D.

GRUPPO C MASCHILE

TECNICI

Allenatore Responsabile Massimo Carca S.S.C. Artesina A.S.D.

Allenatore Andrea Truddaiu S.C. Livata

Allenatore Massimiliano Blardone S.C. Radici Group

Preparatore Atletico/Allenatore Marco Gullino Equipe Limone A.S.D.

Allenatore /Skiman Stefano Canavese Sci Club Sportinia

Skiman Stefano Trilli Sci Accademico Italiano Napoli

Coordinatore Settore Giovanile e Calendari Alexander Prosch C.S. Carabinieri

Atleti

Marco Abbruzzese 10/08/2002 G.S. Fiamme Oro

Riccardo Allegrini 19/01/2000 C.S. Carabinieri

Benjamin Jacques Alliod 24/01/2000 Tesserato C.S. Esercito

Corrado Barbera 14/11/2002 S.C. Ski College A.S.D.

Lorenzo Thomas Bini 27/06/2002 Ski Team Cesana

Gianlorenzo Di Paolo 03/03/2001 Tesserato G.S. Fiamme Gialle

Alessandro Pizio** 10/01/2001 C.S. Carabinieri

Manuel Ploner 06/03/2001 G.S. Fiamme Gialle

Edoardo Saracco 23/02/2003 C.S. Carabinieri

Simon Talacci 03/01/2001 C.S. Esercito

** previo benestare Commissione Medica

LE SQUADRE FEMMINILI

Ufficializzata la composizione delle squadre di sci alpino femminile per la stagione 2021/22. Confermati il Direttore Sportivo Massimo Rinaldi e il Direttore Tecnico Gianluca Rulfi.

STAGIONE AGONISTICA 2021/22

Direttore sportivo Rinaldi Massimo S.C. Sondalo A.D.

Direttore tecnico Rulfi Giovanni Luca S.C. Prato Nevoso A.S.D.

Responsabile preparazione atletica Manzoni Roberto S.C. Lurisia

Coordinatore fisioterapisti Giovannetti Riccardo Cimone Ski Team

GRUPPO ELITE CDM

TECNICI

Allenatore responsabile Rulfi Giovanni Luca S.C. Prato Nevoso A.S.D.

Allenatore Simoncelli Daniele S.C. Rongai Pisogne A.S.D.

Fisioterapista Devizzi Luigi C.S. Esercito

Allenatore/Preparatore atletico Tavola Marcello Valsassina Ski Team A.S.D.

Skiman ditta Atomic Greppi Barnaba

Skiman ditta Rossignol Sbardellotto Mauro

Skiman ditta Salomon Petrulli Gianluca

Atlete

Bassino Marta 27/02/1996 C.S: Esercito

Brignone Federica ** 14/07/1990 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle

** programma dedicato

GRUPPO 1 CDM POLIVALENTI

TECNICI

Allenatore responsabile Feltrin Giovanni C.S. Carabinieri Sezione Sci

Allenatore Deflorian Paolo S.S.C. Artesina A.S.D.

Allenatore Stefanini Paolo S.C. Claviere

Preparatore atletico Scarian Luca U.S. Lavazè-Varena A.S.D.

Skiman FISI Atz Christoph Amateurskiclub KAltern

Skiman FISI Sberze Marco S.C. Cogollo Del Cengio A.S.D.

Skiman FISI Borgis Luca S.C. Gran Paradiso A.S.D.

Skiman ditta Head Thomas Tuti Ski Team Altogarda A.D.

Atlete

Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito

Delago Nadia 12/11/1997 G.S: Fiamme Oro Moena

Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle

Marsaglia Francesca 27/01/1990 C.S. Esercito

Melesi Roberta 18/07/1996 G.S. Fiamme Oro Moena

Pichler Karoline 30/10/1994 G.S. Fiamme Oro Moena

Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. Fiamme Gialle

GRUPPO 2 DISCIPLINE TECNICHE

TECNICI

Allenatore responsabile Salvadori Devid S.C. Rongai Pisogne A.S.D.

Preparatore atletico Mondin Davide Ski Racing Camp A.D.

Skiman/allenatore Arioli Alberto S.C. Orezzo Valseriana A.S.D.

Skiman/allenatore Prati Cesare S.C. Formazza A.S.D.

Skiman FISI Vuerich Tiziano S.C. Courmayeur Monte Bianco

Atlete

Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito

Gulli Anita 20/06/1998 C.S. Esercito

Mathiou Sophie 05/02/2002 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Midali Roberta 10/11/1994 C.S. Esercito

Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro Moena

Rossetti Marta 25/03/1999 G.S. Fiamme Oro Moena

Viviani Serena 03/05/1999 G.S. Fiamme Oro Moena (tesserato)

GRUPPO B GS/VELOCITA’

TECNICI

Direttore tecnico giovanile Carca Massimo S.S.C. Artesina A.S.D.

Coordinatore Coppa Europa Scolari Damiano S.C. Scaligero A.S.D.

Allenatore Battilani Henri C.S. Esercito

Allenatore Dorigo Daniel G.S. Fiamme Gialle

Preparatore Atletico Mina Marco S.C. Monviso A.S.D.

Skiman Favre Guglielmo A.S.D. S.C. Val d’Ayas

Skiman/allenatore Bianchetti Paolo S.C. Radici Group

Skiman Molema Elias Edwin S.C. Madonna di Campiglio

Atlete

Albano Giulia 18/12/1999 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Cappellini Vittoria 30/07/2002 S.C. Drusciè

Da Canal Carlotta 03/12/1999 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Edifizi Heloise 08/03/2000 Club de Ski Valtournenche A.S.D.

Ghisalberti Ilaria 20/09/2000 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Lani Federica 19/02/2001 G.S. Fiamme Gialle (tesserato)

Schranzhofer Elisa 02/02/2000 Amateursportclub Gsiesertal

Welf Carlotta 12/07/2000 C.S. Esercito

Zanoner Monica** 14/04/1999 C.S. Esercito

Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri

**previo benestare Commissione Medica

GRUPPO C GS/SL

TECNICI

Allenatore Weiss Angelo G.S. Fiamme Gialle

Allenatore Butelli Giuseppe S.C. Aosta

Preparatore atletico Gabella Andrea Wonder Ski. A.D.

Skiman Rauco Federico Ski Team Fassa

Skiman Rizzi Pascal S.C. Madonna di Campiglio

Coordinatore settore giovanile e calendari Prosch Alexander C.S. Carabinieri Sezione Sci

Atlete

Agnelli Carole 26/11/2001 A.S.D. Ski Valtournenche

Belfrond Annette 11/07/2002 C.S. Esercito

Calaba Alice 23/01/2002 S.C. Gressoney Monte Rosa

Craievich Andrea 23/01/2000 S.C. 70

Guerinoni Alessia 06/08/2002 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Haller Celina 26/04/2000 G.S. Fiamme Gialle

Piaggio Martina 21/04/2001 C.S. Carabinieri Sezione Sci

Sandulli Elena 14/01/2000 G.S. Fiamme Gialle

Sola Beatrice 11/02/2003 Falconeri Ski Team A.S.D.

Steinmair Laura 03/10/2000 Amateursportclub Gsiesertal