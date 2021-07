Napoli a Dimaro Folgarida, incontro dei tifosi con Osimhen, Demme e Mario Rui

lunedì, 19 luglio 2021

Dimaro Folgarida – Sale in Val di Sole il calore dei tifosi verso il Napoli di Luciano Spalletti e anche il loro numero sulle tre tribune disponibili allo stadio di Carciato e ciò grazie alla possibilità di prenotazioni gratuite ai 700 posti disponibili grazie al link sul link https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it.

Insomma a Dimaro Folgarida la seconda settimana di lavoro mostra che c’è tanta voglia di ritornare al passato e lo si è visto a mezzogiorno quando allo store ufficiale del Napoli Osimhen, Demme e Mario Rui hanno regalato autografi ai fan che acquistavano materiale.

Intanto in campo Spalletti continua a lavorare intensamente mettendo l’organizzazione tattica al centro del suo focus. Ad inizio giornata Spalletti ha radunato la squadra e ha approfondito i movimenti prendendo spunto probabilmente dall’amichevole di ieri, il primo test del suo Napoli contro la Bassa Anaunia.

Nel pomeriggio si è rivisto il “quadrato” in cui Spalletti fa un po’ il “geometra” del suo Napoli con il riferimento per la linea difensiva ma anche tanto altro.

Si lavora sulla visione di gioco, sull’educazione a ricercare gli spazi col palleggio e nel movimento senza palla. C’è tutto il suo calcio nel quadrato: la costruzione dal basso, il pressing alto, la ricerca del gioco tra le linee. Un lavoro in cui è sicuramente un maestro Piotr Zielinski che, dopo l’Europeo, ha goduto di qualche giorno di permesso in più. Oggi pomeriggio il centrocampista polacco è arrivato a Dimaro, ha salutato Spalletti e tutti i compagni di squadra. Zielinski ha lavorato in palestra, seguirà un programma per mettersi a livello dei suoi compagni sotto il profilo della condizione atletica.

Durante la seduta pomeridiana Palmiero ha rimediato uno scontro di gioco con Demme, ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio alla gamba sinistra.

È iniziata la settimana che porterà alla seconda amichevole: sabato pomeriggio il Napoli affronterà la Pro Vercelli (calcio d’inizio alle 17:30), squadra di serie C che permetterà così agli azzurri di alzare il livello dell’impegno per monitorare i progressi tattici e la condizione atletica. Biglietti on line su https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole

Martedì sera l’atteso incontro pubblico con Spalletti e due giocatori protagonisti dell’incontro in Piazza Madonna della Pace e venerdì la serata con la squadra presente sul palco. Per accedere ai 1.000 posti disponibili prenotazione sul link https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it/eventi.aspx