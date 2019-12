domenica, 29 dicembre 2019

Tuenno – La Val di Non piange Andrea Concini, 28enne di Tuenno (Trento), vittima di una valanga che si è staccata nella zona dello Spallone dei Massodi, sopra il rifugio Tuckett. Erano in quattro e la cordata è stata travolta dal crollo di un cornicione di neve facendo un volo di quasi 200 metri. Andrea Concini (nella foto tratta dal suo profilo Facebook) ha terminato la sua corsa contro le rocce. E’ morto sul colpo, mentre è ricoverato in gravi condizioni un secondo alpinista che faceva parte del gruppo.

La notizia della morte di Andrea Concini ha fatto il giro della Val di Non in breve tempo e in tanti hanno espresso il cordoglio alla famiglia e parenti.

Su Facebook gli amici hanno voluto portare il loro ricordo: “Sono sconvolto dalla notizia”; “Non ci voglio credere Andrea”; “Ciao amico ti ricorderò per sempre”; “Grazie di tutto purtroppo lunedi scorso abbiamo fatto l’ultima sciata assieme quanto ci siamo divertiti e abbiamo riso assieme” e ancora “Sarà molto difficile dimenticarti e non rivedere piu il tuo sorriso ciao Andrea”.