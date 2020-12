Il caso orso tiene banco a Dimaro Folgarida: le decisioni in Comune

martedì, 29 dicembre 2020

Dimaro Folgarida – Ieri sera nel Consiglio Comunale di Dimaro Folgarida (Trento) sono stati approfonditi alcuni argomenti, tra cui quello sull’orso, e approvati provvedimenti economici e nominata la commissione elettorale .

All’inizio sono stati indicati i capigruppo in Pio Pangrazi per la maggioranza della lista “Energia Comune” e Alessandro Fantelli per la minoranza lista “Attivamente Insieme”, poi sono state discusse alcune mozioni presentate dalla minoranza, in particolare su APP del Comune e i Consigli comunali in streaming, e sull’interrogazione legata all’avvistamento dell’orso sul territorio di Dimaro Folgarida. Quest’ultima è stata presentata dal consigliere Alessandro Fantelli che ha posto l’accento sull’avvistamento a Carciato, sui contatti tra Comune e Provincia Autonoma di Trento e sulla necessità di incontri informativi. Il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, ha risposto con un documento scritto, ripercorrendo la vicenda dell’avvistamento dell’orso e sottolineato che da parte della Provincia di Trento c’è l’impegno per incontri informativi, quando l’emergenza coronavirus lo consentirà, in presenza. Il consigliere Fantelli si è dichiarato soddisfatto della risposta.

E’ stata poi nominata la commissione elettorale: gli effettivi sono Alessandra Ghirardini e Manuel Andreis per la maggioranza e Emanuela Albasini per la minoranza; come supplenti, Marco Katzemberger e Matteo Fedrizzi per la maggioranza e Mirco Cristian Cavallar per la minoranza.