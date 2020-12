Dimaro Folgarida, via libera al progetto skibus: cresce l’attesa per l’avvio della stagione invernale

martedì, 29 dicembre 2020

Dimaro Folgarida – Il turismo attende le decisioni del Comitato tecnico Scientifico e la Val di Sole sollecita un pronunciamento sui protocolli per la riapertura degli impianti sciistici in tempi brevi. Ieri sera – nella seduta consiliare in diretta streaming – il consigliere Marco Katzemberger, delegato al Turismo e all’Ambiente, ha tracciato un quadro sulle iniziative messe in campo per l’avvio della stagione invernale.

Il consigliere comunale Katzemberger, dopo l’intervento dell’assessore Alessandro Lagaiolli sul servizio skibus, è stato chiamato in causa dalla minoranza, in particolare dal consigliere Alessandro Fantelli, ed ha illustrato i vari scenari per l’inizio della stagione invernale. “L’ipotesi di riapertura del 7 gennaio – ha spiegato Marco Katzemberger (nella foto) – è tramontata dopo la recente decisione del CTS, che dovrebbe dare un parere sui nuovi protocolli entro metà gennaio, poi in base alla decisione sarà programmata la stagione”. L’ipotesi di apertura della stagione invernale è a questo punto per la terza decade di gennaio 2021.

Nel frattempo – come spiegato dal sindaco Andrea Lazzaroni e dall’assessore Largaiolli – il Comune di Dimaro Folgarida ha approvato il progetto skibus Val di Sole per la stagione invernale. Il costo del servizio di Trentino Trasporti è attorno 132mila euro e viene suddiviso tra i Comuni della Val di Sole. La spesa sarà comunque legata all’eventuale servizio erogato durante l’inverno.