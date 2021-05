Dimaro: eletti i comitati Asuc di Monclassico e Presson

lunedì, 17 maggio 2021

Dimaro – Riconfermati in toto i comitati Asuc di Monclassico e Presson. Ieri si sono svolte le elezioni nelle due realtà della Val di Sole, mentre le elezioni dei comitati di Dimaro e Carciato si svolgeranno domenica 30 maggio.

Asuc è l’acronimo di Amministrazione Separata degli Usi Civici, si occupa della gestione del patrimonio collettivo appartenente ad una comunità (frazione o comune) e si riferisce a pascoli, boschi, malghe, ai prati, acque, segheria e beni storici ed artistici, in un’ottica di salvaguardia e fruizione collettiva.

In Val di Sole e nel caso specifico nel Comune di Dimaro Folgarida (Trento), guidato dal sindaco Andrea Lazzaroni, l’elezione dei quattro comitati Asuc sono molto sentiti e vede il coinvolgimento dei capifamiglia.

Così è stato per le due elezioni di ieri. In mattina si sono svolte le elezioni a Presson presso il palazzo municipale di Monclassico e il comitato uscente è risultato eletto in toto: Giovanni Bernini, presidente del comitato uscente, ha ottenuto 38 voti; 27 Daniele Largaiolli, 20 Giovanna Boni; 17 Mario Pedergnana e 16 Alex Mengon.

Nel pomeriggio è stato eletto il comitato di Monclassico: Luciano Conta, presidente comitato uscente, 66 voti, 58 voti Silvano Mocatti, 53 Remo Conta, 52 Giulio Meneghini e 49 Andrea Bottea, subentrato a Gino Boni.

Nei prossimi giorni il sindaco Andrea Lazzaroni invierà loro la lettera di accettazione per poi indire il primo comitato di insediamento. I presidenti verranno scelti dai membri del comitato. L’Amministrazione comunale si è congratulata con gli eletti ed ha ringraziato per la grande collaborazione dimostrata anche nei recenti momenti difficili del paese.