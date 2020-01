Code sull’Autobrennero e traffico intenso sulle strade delle valli trentine

lunedì, 6 gennaio 2020

Trento – Un’altra giornata di gran traffico sulle strade del Trentino, dalle prime ore del pomeriggio si registrano rallentamenti sulla principali statali, in particolare sulla strada tra Campiglio e Dimaro, sulla statale 42 del Tonale, quindi l’attraversamento di Cles e le principali strade della Val di Fassa e Fiemme e tra Nago e Mori che registrano un elevato flusso di veicoli. Non sono mancati incidenti, senza feriti, con tamponamenti tra veicoli che hanno avuto una conseguenza sul traffico, che è andato in tilt, soprattutto alle porte di Trento nord.

Code anche sulla A22, in direzione sud, da Trento fino a Verona. Il controesodo dal lungo weekend della Befana ha confermato un copione già visto e le previsioni della vigilia con migliaia di turisti in viaggio verso casa dopo le vacanze natalizie che hanno fatto registrare il pienone nelle stazioni sciistiche trentine. Entro la serata la situazione migliorerà e il traffico tornerà normale.