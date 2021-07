Calcio: con Napoli e Cagliari, in Val di Sole il ritiro della SPAL

martedì, 20 luglio 2021

Malè – La Val di Sole diventa sempre più la valle dei ritiri calcistici: la Spal si è unita al Cagliari e al Napoli per trascorrere il ritiro precampionato nella stupenda zona trentina. I ferraresi risiedono a Marilleva 900 e si allenano a Mezzana, i sardi si sono insediati a Pejo e i partenopei hanno scelto ancora una volta Dimaro. Squadre diverse, con un obiettivo comune: prepararsi al meglio per le nuove sfide calcistiche del campionato 2021-22.

La Val di Sole vanta una lunga tradizione in questo senso, e non a caso: aria incontaminata, clima ideale per gli allenamenti, impianti sportivi all’avanguardia, ottimi collegamenti (la valle è servita dalla storica linea ferroviaria Trento-Malè-Mezzana). Non è un caso se poi queste squadre possono contare sul calore dei loro tanti tifosi che approfittano del ritiro degli atleti del cuore per raggiungerli, osservare i loro allenamenti e magari cogliere l’occasione per una battuta o un selfie, nell’atmosfera rilassata del precampionato.

“Il fatto di poter accogliere tre storici club contemporaneamente ci riempie di orgoglio – commenta Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole -. È la conferma della qualità della nostra offerta ricettiva, che permette agli atleti di avere tutto ciò che gli occorre per preparare al meglio il prossimo campionato e offre inoltre momenti di svago che contribuiscono a migliorare l’affiatamento del gruppo squadra. Allo stesso tempo, garantisce anche ai tifosi di poter scoprire un territorio ricco di eccellenze naturali ed enogastronomiche, incastonato tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco e il Parco Nazionale dello Stelvio”.

La Spal è a Marilleva 900 dall’11 luglio, e vi si tratterrà fino al 24. Le sedute di allenamento si svolgono presso il Centro Sportivo Comunale di Mezzana a pochi passi dall’hotel dove soggiornano gli atleti.

Stesse date per il Cagliari che ha scelto la Val di Pejo per il quinto anno consecutivo è tornato in Val di Pejo. Il programma per la squadra rossoblù prevede due sedute di allenamento giornaliere e delle amichevoli, alle quali il pubblico, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, può assistere gratuitamente.

Per il Napoli, infine, il sodalizio con Dimaro Folgarida è ormai storico. Questo è il decimo anno consecutivo (record tra le squadre di Serie A italiane). Gli allenamenti in Val di Sole, per gli atleti di Luciano Spalletti dureranno fino al 25 luglio. E insieme ad essi, partite amichevoli, gli immancabili incontri con i tanti tifosi e la presentazione della squadra.