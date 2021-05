Volley: Trento perde la finale con lo Zaska, la Champions League va in Polonia

sabato, 1 maggio 2021

Verona – Niente quarta Champions League maschile per l’Itas Trentino: a Verona, Giannelli e compagni si piegano allo Zaska che vince 3-1. Foto @Marco Trabalza – Trentino Volley.

Tiratissimo il match: i polacchi vincono i primi due set entrambi col punteggio 25-22, Trento riesce a portare la sfida al quarto set dove è sconfitta di misura (28-26), con la chiusura affidata a un ace di Kaczmarek.

LA PROVINCIA APPLAUDE: “TRAGUARDO IMPORTANTE”

“Non è il risultato sperato, ma raggiungere una finale di Champions League in una stagione così travagliata, con le tante incognite dettate dalla pandemia, è comunque un traguardo importante”. Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore Roberto Failoni, commentano la sconfitta della Trentino Volley che, poco fa a Verona, ha perso la finale della Cev Champions League di pallavolo, che è andata ai polacchi dello Zaksa. “Facciamo i complimenti al presidente Diego Mosna, allo staff tecnico e a tutti giocatori – scrivono Fugatti e Failoni – per aver ben figurato in una competizione così difficile, portando in alto il nome del Trentino. Certo la sconfitta brucia, ma la stagione che si conclude oggi è stata indubbiamente positiva”.