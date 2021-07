Volley, il calendario 2021/22 della SuperLega: subito il derby dell’Adige, tutte le date con gli impegni di Trento

martedì, 20 luglio 2021

Trento – Ufficializzato oggi il calendario del 77° campionato di Serie A1 SuperLega Credem Banca (stagione 2021/22).

L’Itas Trentino inizierà la sua corsa alla BLM Group Arena il 10 ottobre nel derby dell’Adige con Verona; il primo impegno in trasferta è invece programmato sette giorni dopo in Calabria, a Vibo Valentia; per il primo big match bisognerà attendere solo il turno successivo, quando Trento ospiterà la Cucine Lube Civitanova. Gli altri tutti in giornate dispari: con Perugia alla quinta giornata (7 novembre) e con Modena alla settima (21 novembre). Il turno di riposo verrà osservato in corrispondenza della nona giornata (28 novembre e 20 febbraio). Foto @Trabalza.

Le date: la regular season si svilupperà in poco più di cinque mesi, fra il 10 ottobre ed il 20 marzo (data dell’ultima giornata). Cinque i turni infrasettimanali: 3 novembre (quarto turno), 24 novembre (ottavo turno), 8 dicembre (undicesimo turno), 29 dicembre (quindicesimo turno) e 6 gennaio (sedicesimo turno). La Supercoppa Italiana 2021, che per la sesta volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra sabato 23 e domenica 24 ottobre, fine settimana in cui la regular season osserverà una sosta; l’Itas Trentino affronterà in semifinale la Sir Safety Conad Perugia. L’edizione 2022 della Coppa Italia tornerà ad adottare la tradizionale formula, coinvolgendo solo le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo il tredicesimo turno di regular season, si giocheranno quindi in gara unica in casa della miglior classificata domenica 2 gennaio 2022. Tre settimane dopo la Final Four, in programma fra sabato 22 e domenica 23 gennaio.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle tre gare); semifinali e finali prevedranno invece lo svolgimento di cinque partite, con le prime due gare da giocare in casa della miglior classificata. Prenderanno il via domenica 27 marzo con gara 1 dei quarti di finale e si concluderanno domenica 15 maggio (data eventuale di gara 5).

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in regular season l’Itas Trentino, alla sua ventiduesima presenza consecutiva in massima categoria, l’ottava denominata SuperLega. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.

1ª giornata – (10 ottobre 2021 – 26 dicembre 2021)

Itas Trentino-Verona Volley

2ª giornata – (17 ottobre 2021 – 29 dicembre 2021)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino

3ª giornata – (31 ottobre 2021 – 6 gennaio 2022)

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

4ª giornata – (3 novembre 2021 – 9 gennaio 2022)

Itas Trentino-Pallavolo Padova

5ª giornata – (7 novembre 2021 – 16 gennaio 2022)

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino

6ª giornata – (14 novembre 2021 – 30 gennaio 2022)

Itas Trentino-Vero Volley Monza

7ª giornata – (21 novembre 2021 – 6 febbraio 2022)

Modena Volley-Itas Trentino

8ª giornata – (24 novembre 2021 – 13 febbraio 2022)

Prisma Taranto-Itas Trentino

9ª giornata – (28 novembre 2021 – 20 febbraio 2022)

turno di riposo

10ª giornata – (5 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022)

Itas Trentino-Gas Sales Piacenza

11ª giornata – (8 dicembre 2021 – 6 marzo 2022)

Consar Ravenna-Itas Trentino

12ª giornata – (12 dicembre 2021 – 13 marzo 2022)

Allianz Milano-Itas Trentino

13ª giornata – (19 dicembre 2021 – 20 marzo 2022)

Itas Trentino-Top Volley Cisterna

Il calendario completo di tutte le partite di campionato (giornata per giornata) è consultabile sul sito della Lega Pallavolo Serie A, www.legavolley.it.