Vela: vento leggero alla Torbole Ilca Spring Cup. Versini e Santoni primi assoluti alla 200xtutti di Caorle

sabato, 1 maggio 2021

Torbole – Weekend complicato dal punto di vista meteo per le regate veliche in programma sul Garda Trentino, ma alla Torbole ILCA Spring Cup organizzata dal Circolo Vela Torbole su delega della federazione Italiana Vela si è riusciti a disputare due prove per le tre categorie Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7, sebbene in condizioni di vento molto leggero e oscillante. Dopo il nulla di fatto di venerdì questa mattina il Comitato di regata ha fatto scendere in acqua la flotta verso le 9, appena il vento da nord si è un po’ disteso, anche se la sua durata è stata minima per l’arrivo di una copertura nuvolosa, che ha costretto a dare gli arrivi con una riduzione di percorso. Comitato di Regata, posaboe e regatanti dopo la prima prova sono rimasti comunque in acqua ad aspettare il cambio di direzione del vento arrivato in tarda mattinata da sud: si è così riusciti a concludere una seconda prova per tutte e tre le categorie sebbene in condizioni di vento ben diverse dalle abituali per questo tratto di lago di Garda. Tra i più giovani con vela 4,7 mq alternanza nelle prime posizioni di Italia e Slovenia: in testa con un 3-4 l’italiano Lorenzo Bartoli (CN Bardolino), seguito dallo sloveno Zabukovec (8-7), terzo ancora un italiano, Lorenzo Fonda (CV Muggia) protagonista di un tredicesimo seguito da un ottimo terzo posto. Bel parziale anche per il portacolori del Circolo Vela Torbole Rayenne El Haddadi, secondo nella prima regata, mentre la compagna di squadra Gaia Bolzonella ha chiuso la seconda e ultima prova di giornata con una bella vittoria assoluta, dimostrando una volta di più il suo ottimo stato di forma, anche in condizioni di vento instabile. Nella categeoria Ilca 6 (ex radial) in testa l’atleta del Circolo Vela Torbole Filippo Baldini (2-9), seguito da Filippo Zeno Massironi (CN Bardolino, 11-2); terza la fuoriclasse Gintare Scheidt, terza nella terza regata. Vittoria in regata 1 di Francesco Novelli (Fraglia Vela Malcesine). Con due primi nella categoria Ilca 7 (Standard) in testa l’italo britannico e campione europeo Lorenzo Brando Chiavarini, secondo il sardo Cesare Barabino (YC lbia, 2-4), seguito da Dimitri Peroni (5-2, Fraglia Vela Malcesine). Domenica, ultimo giorno di regate, partenza sempre la mattina sperando in una finestra di vento un po’ più stabile e duraturo.

CAORLE

In mattinata intanto si è conclusa a Caorle anche la 200xtutti con la vittoria in tempo reale di Hagar V del bolzanino Gregor Stimpfl con a bordo il presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, insieme a Silvio e Tommaso Santoni. Il commento al traguardo:“E’ stata una regata intensissima, vissuta senza un attimo di tregua, con continue virate, un prezioso allenamento per il nostro team. Abbiamo fatto un lunghissimo match-race con il Vor60 Cleansport One, davvero tenaci. Per quasi tutta la regata abbiamo navigato a vista, a 50-60 metri gli uni dagli altri, le barche avevano angoli e velocità molto simili. Al faro di Pola noi abbiamo scelto di tenerci più centrali, mentre loro si sono tenuti più sottocosta, trovando qualche buco di vento che li ha risucchiati e ha permesso a noi di prendere il comando e allungarci verso il traguardo”.

Nel primo pomeriggio è scesa in acqua anche la flotta del doppio 29er, ospite al Circolo Vela Arco, ma per i 50 equipaggi non c’è stato verso di regatare per assenza di vento: anche per loro si spera di recuperare domenica mattina con partenza alle 8.

