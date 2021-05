Trentino Volley, Mosna rimette la carica di presidente all’assemblea: a ottobre la decisione definitiva

giovedì, 13 maggio 2021

Trento – Giornate burrascose nel Trentino Volley, tra la sconfitta rimediata in Champions League e una programmazione del futuro che necessariamente – causa crisi post-lockdown – passerà da un contenimento dei costi. Il patron Diego Mosna annuncia un passo indietro, invitato ad andare avanti dai soci: tra qualche mese l’assemblea decisiva.

LA SITUAZIONE

Ieri si sono riuniti, in maniera informale, presso il Grand Hotel Trento, i Soci di Trentino Volley per analizzare la stagione sportiva appena conclusa e per iniziare a progettare la prossima. L’intenzione, già anticipata dal Presidente Mosna negli ultimi giorni, è quella di contenere i costi e creare una squadra altamente competitiva ma in linea con il budget disponibile e rispettosa degli equilibri economico-finanziari.

A fronte dei risultati economici e sportivi di questa stagione, il Presidente Diego Mosna si è reso disponibile a rimettere la propria carica operativa in mano all’assemblea; la stessa ha respinto fermamente questa ipotesi, chiedendogli di proseguire il mandato per continuare a garantire alla Società un futuro all’altezza del suo prestigio e della sua storia.

In occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, che si terrà entro fine ottobre 2021, verrà stabilita la nuova governance di Trentino Volley.