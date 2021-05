Serie D, Girone C: il Trento vince il derby, 2-1 alla Virtus Bolzano. Tabellino

sabato, 15 maggio 2021

Trento – Il Trento vince il derby contro la Virtus Bolzano e si avvicina sempre più alla promozione in Serie C. Nell’anticipo del quattordicesimo turno del girone di ritorno gli aquilotti passano in vantaggio nella prima frazione con Osuji, subiscono il rientro degli ospiti con Grezzani e poi conquistano i tre punti grazie al rigore trasformato da Belcastro nella ripresa. Diciannovesima vittoria stagionale per i gialloblù, ormai sempre più vicini alla conquista del passaggio di categoria. Mercoledì turno infrasettimanale ad Adria per la trentaquattresima giornata e potrebbe essere il primo match ball del campionato.

Tabellino

TRENTO – VIRTUS BOLZANO 2-1

TRENTO (4-3-1-2): Ronco; Galazzini, Trainotti, Dionisi, Tinazzi; Osuji (16’st Borges), Gatto (11’st Nunes), Caporali; Belcastro (36’st Ronchi); Pattarello (24’st Santuari), Aliu.

A disposizione: Cazzaro, Salviato, Rivi, Amadori, Pilastro.

Allenatore: Carmine Parlato.

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Iardino; Davi, Kiem, Rizzon, Forti (39’st Mlakar); Bounou, Kaptina A., Cremonini (39’st Cia); Grezzani; Kaptina E. (18’st Gulic), Timpone (18’st Bacher).

A disposizione: Grbic, Carella, Menghin, Hochkofler, Kuka.

Allenatore: Alfredo Sebastiani.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (Di Vito di Napoli e Linari di Firenze).

RETI: 12’pt Osuji (T), 37’pt Grezzani (B), 34’st Belcastro (T).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Tempo soleggiato. Campo in buone condizioni. Espulso Grezzani (V) al 12’st per doppia ammonizione. Ammoniti Tinazzi (T), Osuji (T), Gatto (T), Aliu (T) e Mlakar (B). Calci d’angolo 3 a 1 per la Virtus Bolzano. Recupero 1’ + 4’.