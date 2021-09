Serie C, Girone A: pari del Trento a Vercelli, vince la FeralpiSalò. Tabellino, risultati 5a giornata e classifica

domenica, 26 settembre 2021

Vercelli – Nella 5a giornata del Girone A di Serie C, il Trento ottiene un buon punto sul campo della Pro Vercelli. Vittoria casalinga per la FeralpiSalò in uno spettacolare 3-2 contro la Juventus Under 23.

PRO VERCELLI-TRENTO

Nella splendida e nobile cornice del “Silvio Piola” al Trento non tremano le gambe. Anzi. La squadra di Carmine Parlato ferma la corsa della ex capolista Pro Vercelli, capace di cogliere 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato. In terra piemontese i gialloblù falliscono un penalty, segnano con Barbuti, freddissimo dal dischetto in occasione del secondo rigore concesso agli aquilotti e resistono agli assalti della Pro Vercelli, che trova il pari al 77’ con un colpo di testa del bomber Comi. Nel finale rigore anche per i padroni di casa, ma Cazzaro ipnotizza Rolando (foto @Carmelo Ossanna) e blinda un pareggio strameritato per Trainotti e compagni, che salgono a quota 8 in classifica, confermano la proprio solidità difensiva e conquistano il quarto risultato utile in cinque gare di campionato.

Mercoledì sarà già il momento di tornare in campo: al “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 20.30) arriverà il Mantova.

Risultati 5a giornata Serie C Girone A

FeralpiSalò-Juventus Under 23 3-2

Pro Vercelli-Trento 1-1

Triestina-Lecco 2-0

Fiorenzuola-Seregno 2-3

Giana Erminio-AlbinoLeffe 0-1

Legnago Salus-Sudtirol 0-1 sospesa

Mantova-Piacenza 2-1

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

Pro Patria-Padova 1-2

Renate-Pro Sesto 3-0

Classifica Serie C Girone A

Padova 15 punti; AlbinoLeffe, Pro Vercelli 13; Renate, Sudtirol* 10; Lecco 9; Trento 8; FeralpiSalò 7; Juventus U23, Mantova 6; Fiorenzuola, Triestina 5; Pergolettese, Piacenza, Seregno, Pro Patria, Giana Erminio 4; Virtus Verona 3; Legnago Salus* 2; Pro Sesto 1.

ogni *: una giornata in meno

Il tabellino

PRO VERCELLI – TRENTO 1-1 (0-1)

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Carosso; Bruzzaniti (14’st Della Morte), Belardinelli (14’st Rizzo); Awua (31’pt Emmanuello), Vitale (28’st Bunino), Crialese (28’st Clemente); Rolando, Comi.

Allenatore: Andrea Nuti (Giuseppe Scienza squalificato).

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Scorza (12’st Pattarello), Caporali, Izzillo (38’st Ruffo Luci); Belcastro (1’st Seno); Barbuti (22’st Chinellato), Pasquato (12’st Osuji).

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (Assistenti: Rizzotto di Roma 2 e Romano di Isernia. IV Ufficiale: Nuzzo di Seregno).

RETI: 36’pt rigore Barbuti (T), 32’st Comi (PV).

NOTE: spettatori 650 circa. Pioggia battente per tutta la durata della gara. Ammoniti Crialese (PV), Masi (PV), Seno (T), Dionisi (T), Caporali (T). Calci d’angolo 4 a 2 per la Pro Vercelli. Recupero 2’ + 5’.