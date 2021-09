Serie A, 5a giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

mercoledì, 22 settembre 2021

Milano – Quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A. Nel match valido per il primo turno infrasettimanale della stagione, a San Siro si affrontano Milan e Venezia: rossoneri reduci dal pari a Torino contro la Juventus e a caccia dei tre punti per tornare momentaneamente primi in classifica, i veneti cercano il riscatto dopo la beffa rimediata nell’ultima giornata in casa contro lo Spezia.

Tante le assenze forzate per Pioli: attacco spuntato senza Giroud e Ibrahimovic, oggi defezione anche del terzo portiere Plizzari, che ha concluso il suo 2021 dopo essersi sottoposto a un’operazione per una tendinopatia. Tra gli ospiti, infortunato Lezzerini.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan – Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo Tourè; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

Venezia – Maenpaa; Forte, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Ebuehi, Johnsen. Allenatore: Zanetti.