Sci di fondo, a Ilaria Debertolis l’Opa Cup 2020

sabato, 21 marzo 2020

Trento – Per la primierotta Ilaria Debertolis la stagione agonistica 2019/2020 si conclude con il segno decisamente positivo. Discreti piazzamenti per le in Coppa del Mondo, ma soprattutto la vittoria finale nella Opa Cup, la Coppa Europa dello sci di fondo che si è chiusa con una prova di anticipo visto l’annullamento dell’ultima tappa di Zwiesel, in Germania.

Un eccellente risultato per la portacolori delle Fiamme Oro, che grazie a questo risultato avrà il pettorale di Coppa del Mondo assicurato nel mese di dicembre della prossima stagione. Al maschile, invece, successo per il francese Tiberghien, che ha vinto di un soffio su Chappaz, sfruttando anche la sua presenza costante nel circuito, visto che ha partecipato a tutte le gare in programma, mentre il suo connazionale ne ha saltate quattro.

Per quanto riguarda l’OPA Cup Junior successo dell’azzurro Davide Graz, l’atleta con maggior continuità nel circuito. Il sappadino ha battuto il francese Gaspard Rousset e il tedesco Friedrich Moch, altro grande protagonista dei Mondiali Juniores. Al femminile doppietta svizzera con Anja Weber e Nadja Kaelin, mentre sul podio è salita Lisa Lohmann. In chiave trentina da segnalare il quinto posto finale per Paolo Ventura, il sesto per Simone Daprà e pure per Francesca Franchi fra i senior, quindi il quarto per Nicole Monsorno fra le junior e fra i pari età il sesto per Riccardo Bernardi e il nono per Giovanni Ticcò.

Ecco le classifiche finali:

OPA CUP SENIOR MASCHILE: 1° J. Tiberghien (FRA) 484; 2° J. Chappaz (FRA) 450; 3° S. Gardener (ITA) 389; 4° A. Chautemps (FRA) 371; 5° P. Ventura (ITA) 356; 6° S. Daprà (ITA) 312; 7° D. Serra (ITA) 295; 8° D. Nöckler (ITA) 243; 9° T. Wick (GER) 210;10° L. Romano (ITA) 209.

OPA CUP SENIOR FEMMINILE: 1ª I. Debertolis (ITA) 584; 2ª S. Pellegrini (ITA) 518; 3ª E. Brocard (ITA) 412; 4ª C. Pittin (ITA) 369; 5ª D. Steiner (SUI) 354; 6ª F. Franchi (ITA) 325; 7ª M. Bellini (ITA) 312; 8ª N. Herrmann (GER) 280; 9ª K. Janatova (CZE) 240; 10ª L. Quintin (FRA) 235.

OPA CUP JUNIOR MASCHILE: 1° D. Graz (ITA) 740; 2° G. Rousset (FRA) 721;3° F. Moch (GER) 465; 4° M. Goalabre (FRA) 461; 5° K. Lancia (FRA) 317; 6° R. Bernardi (ITA) 315; 7° S. Coupat (FRA) 314; 8° N. Wigger (SUI) 295; 9° G. Ticcò (ITA) 265; 10° F. Perez (FRA) 258.

OPA CUP JUNIOR FEMMINILE: 1ª A. Weber (SUI) 790; 2ª N. Kaelin (SUI) 582; 3ª L. Lohmann (GER) 558; 4ª N. Monsorno (ITA) 468; 5ª A. Lozza (SUI) 426; 6ª J. Loeschke (GER) 416; 7ª M. Di Centa (ITA) 393; 8ª V. Maj (ITA) 371; 9ª E. Jeantet (ITA) 370; 10ª S. Wigger (SUI) 361.