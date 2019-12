Sci alpino, Coppa del Mondo: favola Paris, bis in discesa libera

sabato, 28 dicembre 2019

Bormio – Continua la favola di Dominik Paris a Bormio. Altra epica vittoria dell’azzurro nella discesa libera valtellinese, ripetendosi dopo il successo di ieri e precedendo gli svizzeri Urs Kryenbuehl (sorprendentemente a 8 centesimi) e Beat Feuz (26). Complessivamente è la quinta vittoria in discesa sulla pista Stelvio per Paris.

Inoltre, si tratta della sua quarta doppietta, con due vittorie consecutive in due giorni, della sua carriera, la seconda a Bormio dopo quella dello scorso anno. Con questa vittoria Paris passa in testa alla classifica generale di coppa del mondo in 449 punti.