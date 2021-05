lunedì, 3 maggio 2021

Brescia – Si attendeva l’ufficialità con le indiscrezioni delle ultime ore che andavano in questa direzione. L’An Brescia ha infatti reso noto che, dopo la conferma della positività di un tesserato dell’Ortigia, la semifinale di Coppa Italia prevista per domani domani non si disputerà. La squadra allenata da Sandro Bovo si qualifica direttamente alla finale dove affronterà la vincente di Telimar Palermo – Pro Recco.