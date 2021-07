La Centomiglia Internazionale del Garda vola con le ali della Vittoria Alata

martedì, 20 luglio 2021

Brescia – Svelata la 71esima Centomiglia Internazionale del Garda. Sul lago di Garda, la nuova edizione della gara “vola” con le ali della Vittoria Alata. E’ stata presentata la 71esima edizione della Centomiglia Internazionale del Garda, la regata velica che si svolge dal 1951 su iniziativa del Circolo Vela Gargnano, sotto l’Egida della Federazione Italiana Vela, Patronato Regione Lombardia, e che si è consolidata nel tempo come una delle più celebri regate europee in grado di accogliere negli ultimi anni centinaia di barche tra le migliori del continente. La 71esima Centomiglia si terrà il 4 e il 5 settembre 2021 con partenza (ore 8.30) dal porto di Bogliaco, risalita fino a Campione, giro della boa di Capo Reamol/Limone, discesa fino a Bogliaco e poi fino a Bardolino con ritorno a Gargnano.

La presentazione ufficiale della gara è stata ospitata straordinariamente a Brescia in una data non casuale. Il 20 luglio è infatti il giorno in cui ricorre il ritrovamento della Vittoria Alata di Brescia, avvenuto nel 1826, 195 anni fa, in una intercapedine del Capitolium, durante gli scavi archeologici condotti nell’area dai membri dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia. Probabilmente occultata, insieme a sei teste di età imperiale e a centinaia di altri reperti in bronzo, per preservarla da eventuali distruzioni, la scultura, oggi simbolo della città di Brescia, è una delle più straordinarie e importanti statue di epoca romana giunte fino a noi. Amata da Giosuè Carducci che la celebrò nell’ode Alla Vittoria, ammirata da Gabriele d’Annunzio e da Napoleone III che ne vollero una copia, è possibile oggi ammirare la Vittoria Alata nella cella orientale del Capitolium, all’interno di Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, in un allestimento museale progettato dall’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939).

Da ieri Brescia è la città delle ali, da quelle cariche di storia della Vittoria Alata, a quelle iper tecnologiche di Luna Rossa e del piccolo Persico 69F. Le migliorie apportate alla barca di Coppa arrivano infatti da una nuova serie di profili alari, nati in terra bresciana grazie al grande specialista di queste appendici, l’ex campione olimpico dei multiscafi Tornado, l’iseano Angelo Glisoni. Dopo aver fornito nel 2020 la wing 3, l’ala completa di tutti gli accessori, sono nate la wing 5 e 6 per la cui realizzazione sono state coinvolte varie aziende bresciane, in modo particolare la Croppelli Srl di Palazzolo e la Scs Stampi di Pontoglio, entrambi stampisti affermati nel settore dell’automotive.

Sul filo rosso della Vittoria Alata, Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Camera di Commercio di Brescia, Visit Brescia e il Circolo Vela di Gargnano, con l’idea di unire simbolicamente lo sport e la cultura, hanno stretto una proficua sinergia grazie alla quale per tutta l’estate si tengono iniziative di comunicazione incrociate dove è sempre protagonista la Vittoria Alata, attraverso l’identità visiva frutto della creatività del designer Paolo Tassari dello studio Tassinari/Vetta. “Con il progetto Vittoria Alata, Fondazione Brescia Musei ha potenziato il carico di innovazione che circonda la Dea di bronzo – ha detto l’avvocato Francesca Bazoli, presidente di Brescia Musei – e nel suo scientifico restauro, nel suo tecnologico basamento antisismico e nell’avvenieristico – benché estremamente classico – allestimento di Juan Navarro Baldeweg, abbiamo dato prova di quanto la tecnologia sia presente nella valorizzazione dei beni culturali. Il mondo della vela e in particolare la formula uno di questa disciplina, la Coppa America, condivide con il lavoro della Fondazione la costante attenzione ai principi dell’innovazione e della ricerca. Riuscire a spiegare questi collegamenti attraverso un evento così scenografico come la Centomiglia e creare un collegamento tra la Vittoria Alata e lo straordinario AC75 “Luna Rossa”, rende ancora più piena la giornata di festeggiamenti per il 195esimo ritrovamento della Vittoria Alata”.

A partire dal campionato Italiano Dolphin le barche in gara sono state dotate di velette personalizzate con le ormai ampiamente riconoscibili “ali grafiche” della statua, proseguendo con la competizione Trofeo Centrale del Latte per la classe Feva (doppio per ragazzi, 26 e 27 giugno 2021). “E’ per me un onore portare la Centomiglia a Brescia e, soprattutto, nel Capitolium che ospita la Vittoria Alata” ha detto Lorenzo Tonini, presidente Circolo Vela Gargnano. “Da primavera la Vittoria Alata è comparsa idealmente, con bandiere, velette ed immagini, sul Lago di Garda, facendosi riconoscere da piccoli e grandi velisti anche stranieri – conclude – . Il legame tra la Vittoria Alata e le ali delle barche a vela, i “foils”, sorto quasi per caso durante il periodo della 36^ edizione dell’America’s Cup cui ha partecipato il team Luna Rossa Prada Pirelli, culminerà con le regate dei Persico 69 F nella seconda metà di agosto, con il Trofeo Gorla di fine agosto e con la 71esima Centomiglia del Garda, il 4 settembre tutti eventi organizzati dal Circolo Vela Gargnano. Spero sia solo l’inizio di questa interessante e affascinante collaborazione con Brescia Musei, con Visit Brescia e con la Camera di Commercio di Brescia oltre che con il Comune di Brescia”. In occasione della presentazione sono state consegnate una riproduzione delle Ali della Vittoria Alata a Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, ritirate dallo skipper di casa Matteo Celon.