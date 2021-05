In grande spolvero gli atleti di Amici Nuoto Riva: i risultati

giovedì, 13 maggio 2021

Riva del Garda – Ottimi risultati per gli Amici Nuoto Riva che ha conquistato tre medaglie al campionato italiano di categoria su base regionale di Nuoto per salvamento che si è svolto a Riva del Garda (Trento). La squadra gardesana, che milita in serie A, ha ottenuto tre medaglie: due argenti di Helene Giovanelli nei 50 manichino e 100 percorso misto tra le Senior e il bronzo di Samuel Guarnati (nella foto credit Amici Riva Nuoto) nei 50 manichino tra i ragazzi.

Oltre a numerosi piazzamenti a punti da parte di altri 12 atleti corrispondenti alle prime 16 posizioni di ogni specialità: Elena Spagnolo e Cornelia Rigatti tra le Senior, Diego Ferrari e Giacomo Marocchi tra i Ragazzi, Alessia Zanetti tra le Cadette, Aurora Amicone e Martina Casillo tra le Esordienti A, Sara Danciu, Isabel Raso ed Elena Pellegrini tra le Esordienti B.

Con particolare riferimento alla categoria Ragazzi accedono di diritto al campionato italiano assoluto (Riccione, 21-23 maggio) essendosi classificati tra i migliori 8: Samuel Guarnati nei 50 manichino, Davide Ballardi nei 100 manichino pinne, Lucia Bortolotti nei 200 super lifesaver (oltre ad aver ottenuto il tempo limite nei 200 ostacoli).



E quindi dopo 15 mesi il salvamento nazionale torna a gareggiare con il campionato italiano assoluto a cui Amici Nuoto Riva sarà al via con 7 atleti per un totale di 19 prove individuali schierando: Davide Ballardi, Lucia Bortolotti, Helene Giovanelli, Samuel Guarnati, Cornelia Rigatti (nella foto credit Amici Nuoto Riva), Elena Spagnolo, Alessia Zanetti. Impegno che coinciderà per Helene Giovanelli con la seconda convocazione in nazionale assoluta per le staffette azzurre, che gareggeranno per ottenere un piazzamento nelle prime 8 delle graduatorie mondiali per qualificarsi ai World Games del 2022.

Infine Denise Marcon (nella foto in basso credit Amici Nuovo Riva) e Cornelia Rigatti sono convocate al collegiale della nazionale assoluta in mare a Riccione dal 23 al 26 maggio, con loro ci sarà anche Alessia Zanetti convocata con la nazionale giovanile .

Ennesimo grande riconoscimento tecnico per Amici Nuoto Riva, che in questa stagione dopo Helene Giovanelli vede altre tre proprie atlete selezionate in azzurro, a coronamento dell’impegno intrapreso dal 2015 nel surflifesaving culminato con la conquista dei titoli italiani assoluti a squadre nelle prove oceaniche del 2018 e 2019 (nel 2020 e nel 2021 il titolo non è stato assegnato a causa dell’annullamento della manifestazione).

Il palmares riepilogativo delle atlete convocate al collegiale: Cornelia Rigatti (specialista delle prove tavola, canoa, oceanwoman) 30 medaglie nazionali e 8 medaglie internazionali, di cui 5 titoli italiani assoluti e 2 di categoria; Denise Marcon (specialista delle prove sprint sulla spiaggia e bandierine sulla spiaggia) 9 medaglie nazionali, di cui 6 titoli italiani assoluti; Alessia Zanetti 6 record italiani di categoria in staffetta, 27 medaglie nazionali di cui 12 titoli italiani di categoria.