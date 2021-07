Grandi risultati per Amici Nuoto Riva e Giovanelli convocata agli Assoluti

martedì, 20 luglio 2021

Riva del Garda – Altra soddisfazione per Helene Giovanelli (classe 2002 del team Amici Nuoto Riva), che in contemporanea al campionato italiano estivo di categoria a Roma dal 22 al 25 luglio, vestirà per la terza volta in stagione la maglia azzurra della nazionale assoluta. Parteciperà alle staffette national team che cercheranno di qualificarsi ai World Games 2022. Le due precedenti convocazioni sono state al campionato assoluto a Riccione dove Helene aveva già preso parte alle staffette e al collegiale di marzo a Milano.

Attualmente il palmares di Helene nel salvamento conta: la convocazione ai campionati europei giovanili (Riccione 2019) dove ha ottenuto 3 ori e 1 bronzo, record mondiale giovanile staffetta; 70 medaglie ai campionati italiani, tra cui è vice campionessa italiana assoluta in carica dei 50 manichino; record italiano 50 manichino categoria ragazze dal 2016, tuttora imbattuto; 8 record italiani di staffetta di categoria

Dopo il campionato italiano assoluto di maggio a Riccione, torna in presenza anche il campionato italiano di categoria di salvamento allo Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma, dove Amici Nuoto Riva sarà al via con 14 atleti in tutte le categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior per un totale di 52 prove individuali.

Inoltre Amici Nuoto Riva archivia il campionato regionale assoluto che si è svolto a Trento dal 15 al 17 luglio arricchendo il proprio medagliere con 5 podi: Helene Giovanelli conquista il titolo regionale assoluto nei 100 farfalla, e due medaglie di bronzo nei 50 stile libero e 50 farfalla; la staffetta 4×200 stile libero con Lucia Bortolotti, Cornelia Rigatti, Alessia Zanetti, Helene Giovanelli conquista il titolo di vicecampionessa regionale; la staffetta 4×100 mista con Alessia Zanetti, Eleonora Turrini, Helene Giovanelli, Alice Civettini conquista la medaglia di bronzo.

La classifica, su 18 società, vede Amici Nuoto Riva al 7° posto regionale e al 4° provinciale con 115,50 punti; di cui ben 54 ottenuti dalle staffette, che si tratta del secondo miglior punteggio nelle prove di squadra.

Altri piazzamenti a punti sono stati: Lucia Bortolotti 5^ nei 400/800 stile libero, 6^ nei 1500 stile libero, in cui sigla i primati personali portandosi nelle posizioni che contano delle graduatorie nazionali in vista dell’ammissione al campionato italiano di categoria ragazze; Alessia Zanetti 5^ nei 50 stile libero e 8^ nei 50 dorso; Eleonora Turrini 8^ nei 50-100-200 rana: Davide Ballardi 5° nei 1500 stile libero e 400 misti, 8° nei 200 dorso; Giacomo Marocchi 7° nei 400 stile libero; Diego Ferrari 7° nei 400 misti e Samuele Tolettini 8° nei 400 misti

La staffetta 4×100 stile libero femminile si è classificata al 4° posto con Helene Giovanelli, Alessia Zanetti, Alice Civettini, Cornelia Rigatti (nella foto credit Amici Nuoto Riva).

Le staffette maschili hanno ottenuto i quinti posti nella 4×100 stile libero (Giacomo Marocchi, Samuel Guarnati, Davide Ballardi, Nicola Giorgis) e 4×200 stile libero (Marocchi, Ballardi, Giorgis, Ferrari), ottava la 4×100 mista (Ballardi, Ferrari, Marocchi, Guarnati).