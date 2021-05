Ciclismo, Giro d’Italia: Ganna vola nella 1a tappa di Torino

sabato, 8 maggio 2021

Torino – Filippo Ganna ha vinto in 8’47” (alla media di 58,700 km/h) la 1a tappa del 104° Giro d’Italia di ciclismo, una cronometro individuale disputata nel centro di Torino, su un percorso lungo 8,6 chilometri. Grazie a questa vittoria, il corridore piemontese ha indossato la prima maglia rosa. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Tobias Foss (Jumbo-Visma)

58,748 km/h è stata la velocità media di Ganna in questa cronometro. È la terza più veloce nella storia del Giro, dietro solamente a quella di Rik Verbrugghe a Pescara nel 2001 (58,874 km/h) e la sua di Palermo dell’anno scorso (58,831 km/h). Per il corridore nativo di Verbania è la quarta vittoria consecutiva in una cronometro del Giro d’Italia ed è il primo a riuscirci dopo Francesco Moser nel 1984-85; il primo a vincerne così tante prima dei 25 anni. Ed era proprio dal biennio 1984-85, sempre con Moser, che un atleta non indossava la Maglia Rosa alla prima tappa in due edizioni consecutive.

MAGLIE

– Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

– Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

– Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – non assegnata oggi

– Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Che bello tornare a trionfare in una cronometro, era passato un po’ di tempo dal mio ultimo successo contro il tempo. Sono veramente contento. Spero di recuperare bene questo sforzo perché siamo solo all’inizio del Giro. Alla vigilia non mi sentivo pronto per questa prova, dopo il Giro di Romandia ero un po giù di morale ma questo successo al Giro è per me una grande iniezione di fiducia e di entusiasmo!”.

Ordine d’arrivo

1) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 8’47″52

2) Edoardo Affini (Jumbo-Visma) +09’98;

3) Tobias Foss (Jumbo-Visma) +12″60;

4) Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) +17″35;

5) Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) +17″51;

6) Jos Van Emden (Jumbo-Visma) +18″34;

7) Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) +18″97

8) Max Walscheid (Qhubeka-Assos) +19″41

9) Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation) +22″36;

10) Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) +23″25.