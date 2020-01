Basket, Serie A: Trento senza armi, Reggio Emilia espugna la BLM Group Arena

domenica, 19 gennaio 2020

Trento - La Dolomiti Energia Trentino cede sotto la valanga di triple della Grissin Bon Reggio Emilia, che sfrutta un avvio sprint e un break di 19 a zero in chiusura di primo quarto per passare alla BLM Group Arena 81-103: i bianconeri, sotto di 17 dopo i primi 10’ e di 22 all’intervallo lungo, ogni volta che provano a riavvicinarsi trovano sulla loro strada le conclusioni pesanti della scatenata coppia Johnson-Odom (27 punti, 7-9 da tre) e Fontecchio (20 punti, 6-7 dall’arco). Nella serata del ritorno da avversario del grande ex coach Maurizio Buscaglia, a capitan Forray e compagni non basta un secondo tempo di maggiore attenzione e precisione per invertire la rotta e rimettersi in partita.

Miglior realizzatore dei bianconeri James Blackmon (20 punti con 4-8 dal campo), buon impatto offensivo anche per Justin Knox (18 punti con 7-10 al tiro e quattro rimbalzi): ultimo ad alzare bandiera bianca un Aaron Craft da 11 punti, cinque rimbalzi, sei assist e due recuperi.

Martedì 21 (ore 20.00) appuntamento con un’altra affascinante notte europea al cospetto della Virtus Bologna contro cui i bianconeri hanno già incrociato le lame in una bellissima partita non più tardi dello scorso 5 gennaio. I biglietti per il match sono disponibili online su aquilabasket.vivaticket.it e presso l’Aquila Basket Store di piazzetta Lunelli.

Il momento chiave

Trento piazza un 9-0 di break nel secondo quarto per provare a rifarsi sotto, la reazione di Reggio sono una scarica di triple che mette il punteggio sul 33-55 al termine del periodo.

Il numero

32 – I punti segnati da Reggio Emilia in un primo quarto “sprint”

Parola al coach

«Mi rendo conto che non è facile dare una spiegazione alla prestazione che abbiamo fatto stasera: dobbiamo essere più bravi a entrare in questo tipo di partite, ogginon lo siamo stati, e l’unica cosa che possiamo fare a questo punto è tornare in palestra domani, come facciamo tutti i giorni, e dare il massimo per provare a fare meglio, colmare i difetti che sappiamo di avere e lavorare per meritarci gli applausi e la fiducia del nostro pubblico. In questi momenti occorre che ognuno, io per primo, ci si assuma le proprie responsabilità: avremo addosso delle brutte scorie, ma sarà importante guardarci negli occhi, unirci come squadra e fare un passo in avanti».

- Nicola BRIENZA, Allenatore Dolomiti Energia Trentino

La prossima

I bianconeri martedì ospitano la Segafredo Virtus Bologna nel Round 3 di Top 16 in 7DAYS EuroCup.

Trento vs. Virtus Bologna | martedì 21 gennaio 2020 - ore 20.00 | BLM Group Arena | Diretta Eurosport Player