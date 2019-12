Basket, Iseo espugna Pizzighettone

domenica, 22 dicembre 2019

Pizzighettone – Il Basket Iseo batte il trasferta la capolista Basket Team 1995 Pizzighettone. Colpo del Basket Iseo che chiude il 2019 con la vittoria sul parquet della capolista (ora ex) Basket Team 1995 Pizzighettone. I gialloblu giocano una grande partita riuscendo per oltre trenta minuti a mettere la museruola all’attacco dei Grifoni, nell’ultimo quarto la reazione di Foti e Lugic fa venire qualche brivido ma i ragazzi di coach Mazzoli sono bravi a resistere ottenendo il quinto successo consecutivo. Prima della palla a due si osserva il minuto di silenzio in ricordo di Alessio Allegri scomparso lunedì a seguito del malore accusato durante la partita OSL Basket Garbagnate-La Torre Basket, molta commozione in particolare per Tedoldi che ha giocato una stagione e mezza con lo sfortunato giocatore milanese. L’Argomm si presenta con Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni mentre coach Giubertoni propone Foti, Casali, Lugic, Gerli e Pedrini. Ottimo l’avvio dei sebini che dopo il canestro di Baroni arrivano al 0-7 del 02’30” con le conclusioni di Boccafurni nel pitturato e di Cuelho dalla lunga distanza. Foti rompe la morsa difensiva gialloblu e mette due triple, Gerli dalla media completa la rimonta per l’8-7 del 03’56”. A questo punto i due attacchi si fermano e per oltre due minuti non si segna più, si deve arrivare al 06’04” quando ancora Gerli allunga per la Mazzoleni. Cuelho accorcia subito poi Boccafurni deve uscire perché già a due falli, Pedrini dalla lunetta e Casali dalla lunga sembrano in grado di dare il via alla fuga dei rivieraschi ma Caramatti e De Guzman riportano a contatto l’Argomm. Dopo il 2/2 di Lugic arriva la tripla di De Guzman per il 17-17 del decimo. Secondo quarto che si apre con un’altra bomba gialloblu, questa volta l’autore è Tedoldi. Severgnini segna con un gancio cielo merce rara nel basket di oggi, Veronesi colpisce dall’arco dei 6.75 (per lui seconda tripla consecutiva) e il Basket Iseo scappa dopo il canestro in entrata di Caramatti per il 19-25 del 12’22”. Lo scambio di bombe tra Foti e Baroni lascia invariata la situazione, Pedrini da sotto non perdona ma nel Basket Iseo c’è un ottimo Mensah che serve due assist al bacio a Veronesi e Cuelho (24-32 del 16’10”). I gialloblu falliscono il vantaggio in doppia cifra, Brignolo e Casali invece infilano la retina così il Basket Team 1995 Pizzighettone può tornare a contatto. Il canestro di Tedoldi ad un minuto dal lungo riposo vale il 29-34, Casali e Veronesi si siedono in panchina perché a tre falli. Lugic fa 1/2 mentre dall’altra parte c’è la lacrima di Caramatti, negli spogliatoi si va sul 31-36 dopo l’1/2 di Brignolo.

Le due squadre tornano sul parquet con gli stessi quintetti di inizio partita, Boccafurni inaugura la seconda metà. Poi è una sfida Foti contro il Basket Iseo, il folletto ex di serata è l’unico che riesce a creare grattacapi alla difesa gialloblu così al 23’10” il distacco è immutato (36-41). L’Argomm però è in palla e lo strappo è creato da Caramatti e Boccafurni, l’ennesima rubata manda in contropiede Cuelho per il primo vantaggio in doppia cifra (36-47 del 24’04”) che costringe al time out coach Giubertoni. Al rientro c’è il 2+1 di Casali ma Boccafurni colpisce dalla lunga distanza, Foti non spreca dopo una persa dalla difesa iseana. Caramatti è indemoniato e trova una tripla importantissima, al 26’48” il Basket Iseo va per la prima volta in lunetta con Boccafurni che fa 2/2 (41-55). Veronesi tutto solo appoggia al tabellone, le triple di Caramatti e Baroni girano sul ferro e beffardamente escono quindi al trentesimo si arriva sul 41-57. Gli ultimi dieci minuti vedono accendersi Lugic fino a quel momento tenuto a bada dalla difesa sebina (tre punti tutti dalla lunetta), due suoi canestri riportano entusiasmo tra il pubblico di casa. Al 32’20” ecco il canestro di Boccafurni che vale il 45-59, Foti in penetrazione accorcia poi c’è il tecnico a Giubertoni che Caramatti sfrutta al meglio. Lugic continua ad imperversare: schiacciata con fallo subito che porta a meno dieci i suoi (50-60 del 33’00”) per il Basket Iseo le preoccupazioni aumentano perché diversi giocatori sono carichi di falli. Baroni e Caramatti provano a respingere l’assalto dei Grifoni ma Foti e soprattutto Lugic non ci stanno: quattro punti del serbo e la Mazzoleni accorcia ulteriormente (58-66 a meno di tre minuti dalla fine). Veronesi, in una azione forse viziata dai passi del lungo gialloblu, segna due punti fondamentali. Caramatti è l’arma in più del momento, la palla tra le sue mani è in cassaforte e il fallo sistematico della squadra di casa lascia l’Argomm con un vantaggio rassicurante. Dopo il 2/2 di De Guzman c’è la tripla di Casali per il 64-74 della sirena. Il Basket Iseo vince e convince grazie all’ennesima ottima prova difensiva, il miglior modo per salutare il 2019 con la sensazione di aver probabilmente trovato la quadratura del cerchio. Ora la settimana di sosta poi il 4 Gennaio il derby al PalAntonietti, ore 21:00, contro la New Best Basket Brescia.

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE 64-74 ARGOMM ISEO

(17-17; 14-19; 10-21; 23-17)

Basket Team 1995 Pizzighettone: Foti 21, Pedrini 8, Tolasi ne, Bertuzzi, Severgnini 2, Semeraro ne, Casali 11, Brignolo 4, Lugic 14, Bergamo, Terpstra ne, Gerli 4. All.: M. Giubertoni – Vice: A. Tonani e P. Piazzi.

Basket Iseo: Mensah, Cuelho 9, Baroni 9, Caramatti 22, Giorgini ne, Medeghini ne, Boccafurni 13, Tedoldi 5, Veronesi 9, R.E. Staffiere ne, De Guzman 7, Modenese ne. All.: M.S. Mazzoli – Vice: G. Consoli.

Arbitri: A. D’Amico di Legnano (MI) e V. Castoldi di Milano (MI).

Note – Parziali: 17-17; 31-36; 41-57 e 64-74. Tiri da due: Basket Team 1995 Pizzighettone 13/37 – Basket Iseo 19/38. Tiri da tre: Basket Team 1995 Pizzighettone 07/18 – Basket Iseo 09/27. Tiri liberi: Basket Team 1995 Pizzighettone 17/22 – Basket Iseo 09/12. Rimbalzi: Basket Team 1995 Pizzighettone 40 – Basket Iseo 37. Assist: Basket Team 1995 Pizzighettone 10 – Basket Iseo 13. Palle perse/recuperate: Basket Team 1995 Pizzighettone 20/10 – Basket Iseo 15/13. Stoppate fatte: Basket Team 1995 Pizzighettone 04 – Basket Iseo 01. Falli fatti: Basket Team 1995 Pizzighettone 22 – Basket Iseo 24. Usciti per falli: Boccafurni (BI) al 35’44” (52-64) e Foti (BP) al 39’44” (61-72). Fallo tecnico a coach Giubertoni (BP) al 32’41” (47-59). Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Alessio Allegri giocatore dell’OSL Basket Garbagnate. Spettatori presenti 400 circa.