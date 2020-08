Val di Sole, gli appuntamenti settimanali a Vermiglio

lunedì, 24 agosto 2020

Vermiglio – L’estate sta finendo ma l’ultima settimana di agosto porta numerosi appuntamenti a Vermiglio (Trento). Nella località solandra, oggi spazio per “Kass & Netto” - letture animate per bambini – dalle 16.30 presso il teatro Polo Culturale (accesso a posti limitati nel rispetto alla normativa anti coronavirus). Mercoledì “Notturno di Guerra” dalle 21 presso Forte Strino, obbligatoria la prenotazione entro le 12 di mercoledì. Giovedì 27 agosto “Epidemie e contagi nel Trentino di ieri e di oggi” alle 21 presso il teatro Polo Culturale (accesso a posti limitati nel rispetto alla normativa anti coronavirus). Ogni martedì e sabato alle 15 si svolge il tour guidato “OltreCortina” nella frazione di Cortina, per cui è obbligatoria la prenotazione.