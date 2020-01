Val di Sole, a Vermiglio attesa finita per i tricolori giovanili di skialp

lunedì, 6 gennaio 2020

Vermiglio - Sono 290 gli iscritti alla gara di sci alpinismo che oggi, il giorno dell’Epifania, animerà i tracciati allestiti nei pressi del Centro del Fondo di Vermiglio, con in palio i titoli italiani giovani. Sarà una competizione avvincente, quella organizzata dal Brenta Team, che assegnerà gli scudetti tricolori delle categorie cadetti, junior e under 23, sia maschile che femminile, ma non solo. Lo staff guidato da Rino Pedergnana ha deciso di aprire la competizione, con la formula promozionale anche alle categorie senior e master, ma pure per i giovanissimi ragazzi e allievi. Così accanto ai confronti per i titoli tricolori si potrà assistere ad una competizione con molti atleti, soprattutto del Trentino Alto Adige, del Veneto e della Lombardia per un computo complessivo di quasi 300 skialper al cancelletto, fra i quali i senior Federico Nicolini, Patrick Facchini e Daniele Cappelletti, quindi Bianca Balzarini, Elena Nicolini e Giulia Compagnoni al femminile. Foto di Raffaele Merler e Mauro Mariotti.

Per quanto riguarda i tricolori giovani, nella categoria under 23 maschile è atteso ad una prestazione degna della sua classe l’atleta di casa Davide Magnini, reduce da uno stop forzato per un problema fisico. Magnini, essendo di Vermiglio e del Centro Sportivo Esercito, si confronterà con i lombardi Andrea Prandi e Nicolò Canclini, oltre che con i gemelli valdostani Fabien e Sebastien Guichardaz. Nella under 23 femminile occhi puntati sulla Lombarda dell’Esercito Giulia Murada, cui cercheranno di dare filo da torcere le trentine Giorgia Felicetti, dello Ski Team Fassa e Valeria Pasquazzo, valsuganotta del Brenta Team.

Il programma prevede la partenza della gara promozionale ragazzi e allievi dalle ore 9, quindi la cadetti maschile e la junior femminile alle 9,30, la cadetti femminile alle 9,35, la junior maschile e la under 23 femminile alle 9,45, la under 23 maschile alle 9,55 e la senior e master alle 10,10. Premiazioni presso il polo culturale nel comune di Vermiglio alle 14,30.