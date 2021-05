Trentino, ultimo aggiornamento dei maestri di sci al Passo del Tonale

mercoledì, 5 maggio 2021

Passo del Tonale – I maestri di sci del Trentino proseguono l’attività istituzionale che ha visto l’organizzazione quattro turni di aggiornamento per lo sci alpino e lo snowboard, sfruttando gli impianti delle località sciistiche aperte: sono stati fatti tre turni rispettivamente a Pampeago e a Pinzolo per lo sci alpino e a Campo Carlo Magno per il fondo. Questa settimana (dal 7 al 9 maggio) è in programma l’ultimo appuntamento della stagione al Passo del Tonale. In totale sono stati coinvolti 550 maestri. E a breve verrà pubblicato sul sito del Collegio (www.trentinosci.it) il calendario autunnale dei nuovi corsi.