Campionati Regionali Cuccioli e Baby: lo Sci Club Ponte di Legno fa incetta di medaglie

domenica, 28 febbraio 2021

Passo Tonale – Grandi risultati per lo Sci Club Ponte di Legno (Brescia) ai Campionati regionali che si sono disputati al Passo Tonale. Nello slalom gigante – categoria Baby maschile – Pietro Bezzi ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Fabio Togni è medaglia di bronzo. Quarto posto per Nicola Faustinelli. Accanto ai tre atleti, altri baby regalano soddisfazioni con piazzamenti: Matteo Beltracchi è 22esimo assoluto, 30esimo per Paolo Tomasi.

Nella categoria Baby femminile Emma Cattaneo si piazza al 7° posto, ottava è la Verzeni e al decimo posto Amelie Sandrini. Buone anche le prove di Lavinia Negri ed Eva Missiaia.

Ai Regionali – categoria Cuccioli – Carlotta Pietroboni è 13^assoluta, 18^ Sara Tomasi e 29^ Chiara Bonariva, con buone prestazioni di Charlotte Knox, Elisa Novati e Sofia Balzani, mentre tra i maschietti Nicolò Cattaneo è 16esimo assoluto. Bene anche Alessandro Uberto, Filippo Cattaneo, Ricci Andrea e Alessandro Missiaia.

Infine lo Sci Club Ponte di Legno sarà presente agli Assoluti di fondo con Thomas Sandrini e Federica Occhi che nelle gare che si sono svolte a Schilpario hanno staccato il pass per i Campionati Italiani che assegneranno il titolo.