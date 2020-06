Ponte di Legno, nel weekend apertura estiva della seggiovia Valbione e della cabinovia per il Tonale

mercoledì, 17 giugno 2020

Ponte di Legno – L’anno 2020 del turismo è duramente minato dal lockdown e dalle misure di distanziamento sociale in vigore. Dopo una primavera completamente saltata, gli operatori turistici puntano a salvare almeno in parte la stagione estiva, soprattutto col mercato ‘interno’.

Per il comprensorio Pontedilegno Tonale l’estate entra nel vivo dal prossimo weekend, quando apriranno anche i primi impianti di risalita: nella località dalignese la seggiovia Valbione e la cabinovia che porta al Tonale saranno a disposizione rispettivamente da venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno, nell’ultimo weekend del mese seguiranno anche Corno d’Aola e Roccolo Ventura a Temù.

Al Passo, per il 4 luglio è previsto il via libera all’accesso di cabinovia Paradiso, Presena e alla seggiovia Valbiolo. L’apertura degli impianti avviene nel rispetto delle normative stabilite per garantire il distanziamento sociale e impedire la diffusione del Covid-19. Tutti gli impianti verranno adeguatamente sanificati e verrà costantemente garantito il ricambio di aria, anche sulle cabinovie.

Clicca qui per tutte le info su orari e costo biglietti