Passo Tonale: Ice Music Festival, inizia col botto la seconda edizione

sabato, 4 gennaio 2020

Passo Tonale – Ha preso il via col botto la seconda edizione dell’Ice Music Festival sul ghiacciaio Presena, la kermesse musicale organizzata dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, dall’APT Val di Sole e da Trentino Marketing, già divenuta celebre lo scorso anno per la peculiarità di ospitare gli spettacoli all’interno di un igloo costruito a quota 2600 metri di altitudine.

Tutto esaurito oggi per i concerti inaugurali che hanno visto esibirsi i Bandabardò (video sotto), una delle band più esplosive d’Italia. 300 spettatori a bocca aperta per uno spettacolo che si conferma unico per location, atmosfera e strumenti musicali (16), composti interamente di ghiaccio. Vere opere d’arte realizzate dalle mani dell’artista statunitense Tim Linhart (video sotto) che ha coordinato anche i lavori di edificazione dell’EQ Ice Dome, ultimato nelle scorse settimane mediante un gran lavoro giornaliero e notturno di volontari e non.

“La seconda edizione di Ice Music Festival – racconta Michele Bertolini (nel video), consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno.Tonale – è partita nel migliore dei modi, sold out i primi due concerti e grande interesse per sciatori e turisti che hanno l’opportunità di divertirsi nelle ore pomeridiane“. Al debutto erano presenti, oltre a Michele Bertolini, il direttore di Apt Val di Sole, Fabio Sacco, e Mirco Scarchilli, responsabile eventi Mercedes Benz Italia, mentre Corrado Bungaro, direttore artistico dell’Ice Music Festival, ha illustrato le novità della seconda edizione con l’Ice Dome che è stato ampliato, portando la capienza a 300 persone.

Una vera e propria attrazione per migliaia di turisti che hanno raggiunto Passo Paradiso in queste vacanze trovandosi tra l’arrivo della cabinovia e il teatro anche alcune statue di ghiaccio realizzate dall’artista Ivan Mariotti.

VIDEO



VIDEO



VIDEO



VIDEO



VIDEO



SECONDA EDIZIONE ICE MUSIC FESTIVAL: CALENDARIO E NOVITA’

Il calendario (qui l’elenco completo) prevede fino a marzo 2020 due concerti il giovedì̀ e due il sabato. Gli appuntamenti del giovedì̀ vedono la presenza della ParadIce Orchestra, una formazione di 7 artisti residenti, che proporranno al pubblico gli Ice Classics Music, i “classici” della canzone d’autore riletti in chiave classica, popolare e contemporanea. I concerti del sabato sono dedicati all’Ice Pop Music con la presenza di artisti e progetti musicali di valore, una serie di appuntamenti in cui si alternano vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

A confermare l’attenzione del mondo musicale, la presenza di artisti di fama internazionale che si esibiranno nella nuova edizione. Dopo quella odierna dei Bandabardò, sabato 11 gennaio sarà la volta di Lorenzo Frizzera (chitarrista considerato tra i migliori talenti della scena musicale italiana). Sabato 1° febbraio invece sul palco ghiacciato salirà con un doppio concerto Elio (in un inedito dedicato a un’avventura tutta ghiacciata). E, a giudicare dalle prevendite, è altamente probabile che la nuova edizione si riveli un successo di pubblico come la prima, che vide tutti i 52 concerti sold out, con oltre 8mila spettatori.

La nuova edizione dell’Ice Music Festival (qui tutti i dettagli) è contraddistinta da una novità: agli spettacoli musicali si affiancheranno gli eventi domenicali di Ice Theatre. In scena “La fantastica avventura di un cuore di ghiaccio”, una favola per grandi e piccini in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), musicata dal vivo con gli strumenti di ghiaccio per illustrare in modo originale le conseguenze dei cambiamenti climatici sul territorio alpino. Sempre la domenica, durante il Carnevale, l’Ice Puppets Show, spettacolo in prima mondiale delle marionette di ghiaccio azionate dal puparo siciliano Mimmo Cuticchio, uno dei maggiori interpreti viventi.