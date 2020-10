Interventi sulle ciclovie del Trentino, nuove targhette informative

mercoledì, 28 ottobre 2020

Dimaro Folgarida – Contestualmente ai lavori di manutenzione straordinaria che ogni anno vengono eseguiti per mantenere in buon stato di efficienza, sicurezza e percorribilità le ciclovie del Trentino, si sono di recente aggiunte alcune nuove targhette informative. Queste hanno l’obbiettivo di informare e sensibilizzare l’utenza rispetto agli interventi che interessano il mondo della ciclabilità e, più in generale, della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale.

In particolare il Servizio Opere Stradali con l’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali e la collaborazione del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento impegnato sul territorio con gli operai del “Progettone”, promuove il reimpiego del legname schiantato durante la tempesta “Vaia” dell’ottobre 2018 durante le normali operazioni di graduale sostituzione delle staccionate in legno lungo tutta la rete ciclopedonale lunga più di 420 km. Le targhette verranno posizionate in prossimità degli interventi stessi.