Valsugana: fatti saltare due bancomat, bottino 28mila euro

martedì, 7 gennaio 2020

Tezze Valsugana – Nella notte della Befana sono stati fatti saltare due bancomat in Valsugana: alle 4 i malviventi hanno usato l’esplosivo per svaligiare i bancomat della Cassa Rurale Valsugana e Tesino a Tezze e Olle. Il bottino è stato di quantificato in 7mila euro a Olle e 21mila a Tezze.

In Valsugana da settembre a oggi i colpi andati a segno con la polvere pirica sono stati cinque, e il bottino maggiore è stato alle Poste di Borgo: 70mila euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alla banda specializzati nei colpi notturni al bancomat.