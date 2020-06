Uccise una donna in Pakistan, arrestato dalla Polfer a Brescia

lunedì, 8 giugno 2020

Brescia – La Polfer ha arrestato alla stazione di Brescia un pakistano ricercato da anni per omicidio. Tra le operazioni della Polizia ferroviaria nelle diverse stazioni spicca il blitz nel capoluogo bresciano: durante un controllo l’uomo è incappato in un controllo di routine e dagli accertamenti è emerso che da ben sei anni era ricercato a livello internazionale.

Infatti sul pakistano – da alcuni anni in Italia – pende un mandato di cattura internazionale della corte distrettuale di Gujirat (Pakistan) per l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer l’uomo avrebbe ucciso una donna il 3 febbraio del 2014, poi sarebbe fuggito dal suo Paese d’origine. Fatale è stato stato il controllo effettuato dalla Polfer in stazione a Brescia e adesso è rinchiuso nel carcere di Canton Mombello.