Trento, tre sanzioni per smaltimento dei rifiuti non corretto

lunedì, 28 dicembre 2020

Trento – Continua la proficua collaborazione tra i cittadini più attenti alla corretta esecuzione della raccolta differenziata nel nostro comune con l’ufficio nucleo ambientale della Polizia Locale di Trento-Monte Bondone. In questi ultimi giorni si sono sanzionati tre comportamenti scorretti che sono stati immortalati da telecamere di sorveglianza o filmati di cittadini.

In un sobborgo collinare è stata segnalata una persona di sesso maschile che sovente riempie i cestini stradali con rifiuti solidi urbani provenienti dalla propria abitazione. La persona è stata vista più volte adottare questo comportamento scorretto da residenti della zona che hanno prodotto documentazione fotografica degli eventi. Il soggetto ha ricevuto una sanzione di 54 euro (“E’ vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti”).

Nei pressi dell’abitato di Villamontagna è stato segnalato un abbandono di vari rifiuti in una proprietà privata. Dopo aver effettuato un sopralluogo, da alcuni indizi si è potuto risalire ai responsabili di tale abbandono. Anche in questo caso sanzione amministrativa da 54 euro (“E’ vietato il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze”).

In una via della zona sud del capoluogo le telecamere di sorveglianza di una ditta privata hanno immortalato un soggetto non residente a Trento gettare dei rifiuti solidi urbani non differenziati in un area di raccolta destinata ai residenti di quella zona. Dalle immagine raccolte e da successivi accertamenti si è riusciti ad identificare il soggetto. Anche qui sanzione da 54 euro. (“E’ vietato il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento”).