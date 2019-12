Ruba pc nella scuola primaria, arrestato dai carabinieri di Lumezzane

lunedì, 30 dicembre 2019

Lumezzane – Ruba pc nella scuola primaria, arrestato. I militari della stazione di Lumezzane, durante il giro di pattuglia hanno notato, nei pressi della Scuola Primaria “Caduti per la Patria” di Via Matteotti, un pregiudicato del luogo ed insospettiti hanno deciso di procedere ad un controllo. L’uomo, un 35nne, noto per reati contro il patrimonio e la persona, ha tentato una fuga per sottrarsi al controllo ma i militari lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di tre PC portatili appena rubati all’interno della scuola.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di furto aggravato. Sottoposto a rito direttissimo il Gip del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e la restituzione della refurtiva alla scuola.