Riva del Garda, navigano senza autorizzazione nel lago: sanzionati dalla Polizia

mercoledì, 15 gennaio 2020

Riva del Garda – Nell’ambito dei controlli e della vigilanza delle acque del lago di Garda gli Agenti del Commissariato rivano hanno contestato a padre e figlio, residenti nella provincia di Mantova, la violazione della Legge provinciale n. 9 del 15 novembre 2001 (artt. 14/3 e 28) che vieta, ai non autorizzati, la navigazione a motore nella parte trentina delle acque del lago di Garda, prevedendo una sanzione da 172 a 516 euro.

La pattuglia del Commissariato, impegnata nella vigilanza delle acque ha fermato ed identificato i due che a bordo di una canoa dotata di motore a propulsione elettrica stavano pescando nel lago. Durante il controllo è emerso, anche, che a bordo del mezzo non vi erano equipaggiamenti di sicurezza, allo stato, non obbligatori.

I due che erano vestiti, naturalmente, con un abbigliamento invernale, sono stati invitati a prestare massima attenzione, poiché, stante la poca stabilità del mezzo, nel caso di caduta in acqua, visto il tipo di abbigliamento (entrambi calzavano stivali da pesca) e la mancanza di equipaggiamenti di sicurezza, avrebbero rischiato l’annegamento.

Per tale motivo gli agenti invitano tutti coloro che navigano il Garda a dotarsi, soprattutto in questo periodo dell’anno, dei mezzi e dell’abbigliamento adeguato, senza dimenticarsi degli strumenti necessari per evitare spiacevoli incidenti.