sabato, 18 gennaio 2020

Monte Isola – Macabra scoperta in serata: è stato rinvenuto il cadavere di una donna nelle acque del lago d’Iseo, in località Carzano di Monte Isola (Brescia). Sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 che ha constatato il decesso, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia.

Il cadavere della donna – dell’apparente età di 40 anni – è stato notato da alcuni passanti. Sono in corso indagini dei carabinieri per i rilievi e fare chiarezza sul decesso.