Monte Bondone, trovata una carcassa di orso predato alle Viote

giovedì, 6 maggio 2021

Monte Bondone – Oggi pomeriggio sono stati trovati da una escursionista sul monte Bondone, in località Viote, resti di una carcassa di orso. Subito segnalato al Servizio foreste il fatto, il personale che è andato a fare il sopralluogo sul posto ha constatato che si tratta di un giovane maschio, ucciso e in parte consumato con ogni probabilità da un maschio adulto.

L’esemplare è stato prelevato e portato in una cella frigorifera del Servizio faunistico; sulla carcassa sono stati effettuati dei tamponi che potrebbero consentire di risalire all’autore della predazione. Soprattutto nella stagione degli amori è cosa tutt’altro che strana il verificarsi di questi episodi. Si tratta infatti di un fatto naturale, che succede anche in altre specie. Analoghi eventi sono accaduti, per esempio, lo scorso anno in Val Rendena e in Val d’Ambiez, riscontrati rispettivamente il primo aprile e il 29 maggio 2020.