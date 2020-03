La mappa dei contagi da Covid 19 in Alto Adige

martedì, 24 marzo 2020

Bolzano – Crescono i contagi anche in Alto Adige ed è ora è online sul sito web coronavirus della Provincia di Bolzano la mappa e i dati del contagio. La Provincia di Bolzano ha dedicato al coronavirus la mappa dell’Alto Adige che raccoglie tutti i dati relativi alla diffusione del contagio in provincia di Bolzano. La mappa fornisce il dettaglio suddiviso per Comune di residenza delle persone risultate positive e di quelle che si trovano in quarantena domestica. Un grafico illustra inoltre il numero di persone risultate positive dopo essere state sottoposte a tampone, il numero dei guariti e dei deceduti. I dati sono aggiornati quotidianamente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e dall’Agenzia provinciale per la Protezione Civile.

Sono 42 i nuovi casi di persone infettate da Covid 19 con complessivamente 724 persone positive. Prosegue la verifica dei tamponi per la determinazione della diffusione dell’infezione di Covid-19 in Alto Adige. Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda sanitaria provinciale ha registrato 42 nuovi casi (su 376 tamponi) nelle ultime 24 ore.

Sono stati effettuati sinora complessivamente 6.094 tamponi su 4.008 persone. Sono 179 le persone che necessitano di assistenza in reparti ospedalieri. 40 sono i ricoverati in terapia intensiva; sono attualmente 38 i casi sospetti. Il numero complessivo dei decessi, per i quali è stata accertata l’infezione da Covid-19, è finora di 35 persone. Sono 2.204 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare.