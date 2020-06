Frana su auto tra Morbegno e Bema, conducente illeso

martedì, 9 giugno 2020

Morbegno – Danni e disagi per il maltempo anche in Valtellina. I vigili del fuoco di Morbegno, intorno all’1, sono stati allertati per una frana sulla strada provinciale 8 al chilometro 0 che porta a Bema.

L’allarme è stato dato dal conducente, fortunatamente indenne, che è rimasto parzialmente investito con la propria auto dal materiale, circa venti metri cubi che bloccava la strada, la quale veniva liberata dopo oltre due ore di intervento dai preposti alla manutenzione della Provincia. Sul posto carabinieri, il sindaco di Bema e di Morbegno.