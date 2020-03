Calcio: è morto Valerio Bianchi, vicepresidente del Darfo

venerdì, 20 marzo 2020

Darfo Boario Terme – Addio a Valerio Bianchi, vicepresidente della società Darfo Boario calcio. La notizia della morte del vicepresidente della società calcistica ha fatto il guro della città in pochi minuti e in tanti hanno chiesto informazioni. Il presidente Walter Venturi ha commentato: “Si è spenta anche la nostra stella”.

Valerio Bianchi (nella foto dalla pagina facebook del Darfo Calcio), da tre anni vicepresidente della società, era stato ricoverato nei giorni scorsi ed è morto oggi.

“L’entusiasmo e la positività che metteva nel suo lavoro quotidiano, era la stessa che riversava sul nostro amato Darfo Boario – ha detto Walter Venturi -. Mai invadente, mai fuori luogo, mai polemico: per Valerio, il Darfo Boario era il grande amore della domenica da seguire ovunque, con ogni tempo e in ogni stagione. Con lui, abbiamo vissuto gli anni migliori della Serie D. Con lui, abbiamo condiviso i giorni amari della retrocessione in Eccellenza. Grazie, Valerio, per l’immenso sostegno che hai dato alla nostra società in questi anni“.