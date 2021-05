Covid-19, 43 morti in Lombardia: i dati

sabato, 8 maggio 2021

Sondrio – Risalgono i morti, prosegue il calo di ricoveri con Covid-19 in Lombardia. Sono 1.584 i nuovi casi positivi al covid riscontrati in regione nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti come di consueto nel bollettino di sabato 8 maggio. Sono stati 52.497 i tamponi, per un tasso di positività del 3,02% (in calo). Calano anche i ricoverati negli ospedali: 2.850 (-118) nei reparti ordinari, 490 in terapia intensiva (-1). 43 i decessi: di seguito i dati odierni

– i tamponi effettuati: 9.828.006 (+52.497)

ieri: 9.775.509 (+51.195, di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 1.584

ieri: 1.759 (di cui 107 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 738.385 (+3.093)

ieri: 735.292 (+2.680, di cui 3.578 dimessi e 731.714 guariti)

– in terapia intensiva: 490 (-1)

ieri: 491 (-22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.850 (-118)

ieri: 2.968 (-104)

– i decessi: 33.149 (+43)

ieri: 33.106 (+25)