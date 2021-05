domenica, 9 maggio 2021

Sondrio – Sono 1.326 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I morti sono 33, per un totale di 33.182 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri.