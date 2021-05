Chiuro, è morto il parroco don Attilio Bianchi

giovedì, 6 maggio 2021

Chiuro – E’ morto don Attilio Bianchi, parroco di Chiuro e di Castionetto, la salma è nella chiesa parrocchiale di Chiuro (Sondrio). Domani – venerdì 7 maggio – le esequie. Il sacerdote si è spento all’ospedale Morelli di Sondalo, dove era ricoverato da una decina di giorni per Covid. Originario di Morbegno, ordinato sacerdote nel 1972, don Attilio Bianchi, ha ricoperto vari incarichi a Sondrio, come vicario parrocchiale alla Beata Vergine del Rosario, quindi parroco di Faedo Valtellino, infine parroco di Chiuro e Castionetto. Era uno degli pochi sacerdoti che celebrava la Messa in latino Vetus Ordo.

Don Bianchi (nella foto) ha avvertito i sintomi del Covid a metà aprile e una decina di giorni fa è stato ricoverato al Morelli di Sondalo. La notizia della sua morte ha colto di sorpresa tanti fedeli e la salma è nella chiesa parrocchiale di Chiuro.

Il vicariato di Tresivio ha comunicato le celebrazioni in programma: nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, oggi alle 17 a Chiuro Santa Messa Vetus Ordo (in latino) e alle 20 recita del Rosario e alle 18 a Castionetto recita del Rosario e Santa Messa. L’accesso alle chiese sarà limitato alla capienza massima prevista dalle norme.

I funerali si terranno domani – venerdì 7 maggio – alle 16 – e saranno celebrati dal Vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, nella chiesa parrocchiale a Chiuro. Per le norme di sicurezza la partecipazione sarà riservata ai sacerdoti, famigliari e agli stretti collaboratori.