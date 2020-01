Brescia, marocchino scaglia sassi contro gli uffici Polfer: espulso

sabato, 11 gennaio 2020

Brescia – Continuano inoltre i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Brescia e finalizzati al monitoraggio dei luoghi di possibile aggregazione per soggetti a rischio che hanno portato ai seguenti risultati.

Durante i servizi, sono state identificate 112 persone, di cui 38 con precedenti di Polizia e sono stati controllati otto esercizi commerciali. Gli espulsi di questa settimana sono tre: tutti accompagnati direttamente alla frontiera.

In particolare è stato espulso un cittadino marocchino, fermato dalla locale Polizia Ferroviaria poiché, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, scagliava sassi contro le vetrate degli uffici PolFer.

Già con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato.