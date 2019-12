Botti di fine anno: le buone regole e l’ordinanza a Rovereto

martedì, 31 dicembre 2019

Rovereto – L’Amministrazione di Rovereto, in occasione delle festività di fine anno, ricorda che su tutto il territorio provinciale vige dal 22.12.2016 un’ordinanza PAT, specifica, che fissa un espresso divieto alla “…accensione e lancio di fuochi d’artificio, e delle cosiddette lanterne cinesi, di sparo petardi, di scoppio mortaretti, razzi e di ogni altro artificio pirotecnico al di fuori dei centri abitati…”(letterale).

In aggiunta a tali provvedimenti, per il perimetro urbano, il Comune ribadisce come negli anni scorsi ha fatto, le raccomandazioni al rispetto delle regole che sono state proprio in questi giorni ricordate dal Corpo dei Vigili del Fuoco (“Raccomandazioni Fuochi d’Artificio”).

Si ricorda che è stato predisposto un adeguato controllo e monitoraggio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. La Polizia di Stato – anche in collaborazione con la Polizia Locale – ha inoltre verificato la rispondenza ai parametri di sicurezza dei fuochi di libera vendita.

Infine anche a seguito della mozione approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 1 ottobre 2019, il Comune di Rovereto ha scelto di agire d’esempio scegliendo di sostenere per la fine d’anno un evento più rispettoso del territorio e della fauna: quello cioè di un light show e non di uno spettacolo con fuochi d’artificio.