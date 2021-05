Alto Adige, nigeriano espulso e accompagnato al Cpr di Torino

venerdì, 14 maggio 2021

Bolzano – Cittadino nigeriano espulso ed accompagnato al Cpr di Torino: si tratta di uno degli arrestati nella recente operazione della Questura di Bolzano.

Ieri personale della Questura di Bolzano ha proceduto all’accompagnamento al Centro per il Rimpatrio di Torino di uno dei due cittadini nigeriani arrestati nel corso dell’operazione svoltasi lunedì scorso.

In quella giornata, come già comunicato, gli operatori della Squadra Volante, coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile e dai militari dell’Unità Cinofila Antidroga della Guardia di Finanza, avevano arrestato entrambi i centrafricani, trovati in possesso di svariate dosi di cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Gli spacciatori hanno poi patteggiato una pena di 20 mesi di reclusione e 400 euro di multa. All’atto della scarcerazione, fatte ulteriori verifiche, uno è risultato ancora regolare sul Territorio Nazionale, in quanto ha presentato un ricorso ancora in trattazione, mentre dell’altro è stata accertata la situazione di clandestinità.

Di conseguenza, è stato necessario procedere al suo trasferimento nel Centro di Torino, da dove, una volta ottenuti dall’autorità consolare nigeriana i documenti di identificazione, verrà imbarcato su di un volo per Abuja.