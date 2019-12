Madonna di Campiglio: Xmas Opening Night raddoppia, stasera anticipazione di Capodanno

venerdì, 27 dicembre 2019

Pinzolo – Tanta musica a Madonna di Campiglio: con “Xmas Opening Night” la festa raddoppia, questa sera il primo spettacolo.

Il fine d’anno a Madonna di Campiglio, come avviene ormai da alcuni anni a questa parte, è nel segno della musica e della festa. Confermato l’atteso evento del 31 dicembre nella centralissima piazza Sissi, mentre questa sera (27 dicembre) – dalle 21 sempre in piazza Sissi – ci sarà il binomio “Music & fun” che raddoppia con “Xmas Opening night”, appuntamento presentato da Andrea & Michele di Radio Deejay e Rudy Zerbi, come lo sarà anche la serata del 31 dicembre.

Anche per l’appuntamento di stasera, location nella consueta piazza Sissi. Protagonisti, una band e un tenore che si sono fatti conoscere e apprezzare dal pubblico, soprattutto quello dei più giovani, dopo aver partecipato e vinto il talent “Amici”.

Parliamo di “The Kolors” (Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra; Alex Fiordispino, batteria e percussioni; Daniele Mona, sintetizzatore e percussioni), il gruppo pop-rock nato a Napoli nel 2010 e diventato famoso dopo aver vinto, nel 2015, la 14esima edizione del talent show “Amici” di Maria Del Filippi, e di Alberto Urso, il cantante e tenore di Messina, disco d’oro con il suo primo album “Solo”. Anche Urso, polistrumentista con alle spalle una formazione musicale completa acquisita al Conservatorio di Messina e poi a quello di Matera, è molto conosciuto tra il pubblico dei più giovani per aver vinto, tra il 2018 e il 2019, la 18esima edizione di “Amici”. Ancora prima, nel 2010, il grande pubblico aveva già conosciuto il suo talento in occasione della partecipazione al programma tv “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.

La festa, ad ingresso gratuito, comincerà alle 21. A condurre e animare la serata Rudy Zerbi e Andrea & Michele, affezionati amici di Madonna di Campiglio che chiameranno sul palcoscenico i “The Kolors” e Alberto Urso. Complessivamente sarà proposta circa un’ora di concerto.

Sempre in piazza Sissi si terrà l’evento del 31 dicembre con la grande festa di fine anno. In questa seconda occasione, accanto a Zerbi e Andrea & Michele, ci sarà il volto noto della showgirl, modella e attrice Elisabetta Canalis.

I due eventi sono proposti e organizzati dai Comuni di Pinzolo e Tre Ville in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena.